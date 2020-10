Мicrosoft представиха официално атрактивния лаптоп Surface Laptop Go, който привлича внимание с премиум дизайн и ултратънки размери. Новият представител на популярната серия има метален корпус и 12.4-инчов дисплей, който поддържа 1536х1024 резолюция при съотношение на екрана от 3:2. Тъчскрийн панела има плътност от 148ppi и е допълнен от голям тракпад, който улеснява работата на потребителите и пълноразмерна клавиатура с разстояние между бутоните от 1.3 мм. Тези характеристики превръщат Surface Laptop Go в оптимално решение за гледане на мултимедия и работа с приложения, когато сте в движение. Новото устройство се захранва от Intel Core i5-1035G1 процесор от десета генерация, който е допълнен от Intel UHD графика. Мicrosoft Surface Laptop Go ще се продава в конфигурации със 64GB eММС, 128GB/256GB SSD и 4GB/8GB LPDDR4X RAM. Вградената батерия ще осигурява до 13 часа време за работа с едно зареждане, съобщава mspoweruser. Oперационната система е Windows 10 Home in S mode, като е предвидена и опция за бързо зареждане. Според компанията е възможно да заредите батерията от 0 до 80% за приблизително 60 минути. Високото аудио качество се гарантира от Dolby Audio Premium високоговорители. Microsoft Surface Laptop Go има сензор за пръстов отпечатък, който е вграден в екрана и е съвместим с Windows Hello технологията. Опциите за свързване включват USB Type-C, USB-A портове, 3,5-милиметров жак, но също Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Новият лаптоп предлага още два микрофона и HD уеб камера. Компанията е използвала алуминиеви сплави във външната част на корпуса, но също поликарбобантна композитна смола със стъклени влакна и 30% рециклирани материали в основата. Потребителите ще могат да избират между три цвята: Ice Blue, Sandstone и Platinum. Цената на базовия модел е $549, докато най-скъпата конфигурация ще е налична за $899. Продажбите стартират до края на октомври. Oще от Digital: Как Microsoft ще улеснят инсталирането на ъпдейти и драйвъри за Windows 10