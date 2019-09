Safe Mode (безопасен режим) е режим на стартиране за Windows, който използва основен набор от драйвери и файлове, за да създаде нещо като „чиста среда“ за откриване и отстраняване на проблеми с компютъра. Според Business Insider, има няколко начина да стартирате Windows 10 компютър в Safe Mode, а вие може да използвате този, който е най-практичен предвид вида на проблема с компютъра ви. Как да стартирате в Safe Mode на Windows 10 от Settings? Ако компютърът ви работи и можете да видите работния плот на Windows, трябва да можете да стартирате безопасен режим от настройките. 1. Отворете Settings от „Start“ менюто. 2. Кликнете върху „Update & Security“. 3. В панела вляво кликнете върху „Recovery“. 4. В секцията „Advanced startup“, кликенте върху „Restart now“. 5. Когато компютърът ви се рестартира, ще видите екрана „Choose an option“. Кликнете върху „Troubleshoot“. 6. Кликнете върху „Advanced options“, след това върху „Startup settings“ и „Restart“. След като компютърът се рестартира отново, ще видите списък с опции за рестартиране. Използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата, за да изберете „4“ (или натиснете „F4“), за да стартирате в безопасен режим, или ако имате нужда от достъп до интернет, изберете „5“ (или натиснете „F5“). Как да стартирате в Safe Mode на Windows 10 от екрана за вход? 1. На екрана за вход задръжте клавиша „Shift“, докато кликате върху „Power“ и след това „Restart“. 2. След като компютърът се рестартира, ще видите екрана „Choose an option“. Кликнете върху „Troubleshoot“. 3. Кликнете върху „Advanced options“, после върху „Startup settings“ и „Restart“. 4. След като компютърът се рестартира отново, ще видите списък с опции за рестартиране. Използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата, за да изберете „4“ (или натиснете „F4“), за да стартирате в безопасен режим. Ако имате нужда от достъп до интернет, изберете „5“ (или натиснете „F5“). Как да стартирате в Safe Mode на Windows 10 от празен екран? Ако изобщо не можете да видите нищо на екрана си, не губете надежда. Все още можете да стигнете до Safe Mode и да се опитате да отстраните проблема. Ще трябва да рестартирате компютъра няколко пъти, така че следвайте внимателно тези стъпки: 1. Задръжте бутона за захранването на компютъра за 10 секунди, докато компютърът се изключи. 2. Натиснете бутона за захранването, за да включите компютъра. 3. Веднага щом видите, че Windows се стартира, задръжте бутона за захранването за 10 секунди, за да го изключите отново. 4. Натиснете бутона за захранването, за да го включите. 5. Когато компютърът ви стартира, той трябва да бъде в Windows Recover Environment и да показва екрана „Choose an option“. Кликнете върху „Troubleshoot“. 6. Кликнете върху „Advanced options“, след това върху „Startup settings“, а накрая – „Restart“. 7. След като компютърът се рестартира отново, ще видите списък с опции за рестартиране. Използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата, за да изберете „4“ (или натиснете „F4“), за да стартирате в безопасен режим, или, ако имате нужда от достъп до интернет, изберете „5“ (или натиснете „F5“). Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви