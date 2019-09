Samsung Galaxy Note 10 Plus има един от най-добрите дисплеи в индустрията, което заедно с дизайна са отличителните характеристики на смартфона. Aко проявявате интерес към този модел, но не сте склонни да платите толкова висока цена вече има алтернативно решение. ОnePlus представиха най-новото си предложение е в сегмента на устройствата с Android, който предлага същото качество на дисплея като Galaxy Note 10 Plus. Цената е доста по-ниска, тъй като OnePlus 7T ще струва $600. Новият смартфон на компанията е оборудван с 6.55-инчов Fluid AMOLED дисплей с резолюция от 2400x1800 пиксела при съотношение на екрана от 20:9. Честотата за опресняване на кадрите е 90Hz, като е предвидена поддръжка за HDR10 и HDR10+ протоколите. Специален режим на OnePlus позволява яркостта на дисплея при директна слънчева светлина да се увеличи до впечатляващите 100 нита. В горната част на екрана има "Watedrop" прорез, който е 31.6% по-малък от този в OnePlus 7. От AndroidAuthority вече проведеоха детайлни тестове с дисплея на OnePlus 7T и му дадоха крайна оценка от 8.6. Това е същият резултат, който постига и Galaxy Note 10 Plus. По този начин устройството гарантира същото качество и реалистични ценове като флагмана на Samsung, но на доста по-изгодна цена. Смартфонът има и тройна задна камера, която съчетава 48MP, 16MP UltraWide и 12МР телефото обективи. Високата производителност се гарантира от Qualcomm Snapdragon 855 Plus процесор, 8GB RAM и 128GB памет. Oще от Digital: OnePlus става все по-влиятелнa компания в сегмента на смартфоните от висок клас