Аpple реализираха премиерата на нова версия на App Store заедно с мобилната платформа iOS 11, която предлага редица подобрения и допълнителни функции. Актуализираният портал имаше за цел не само да улесни навигацията на потребители, но да улесни откриването на съдържанието и да направите приложенията по-достъпни. Експерти от Sensor Tower проведоха интересно проучване, с което да разберат дали са настъпили съществени промени след дебюта на новия App Store. Резултатите разкриват, че мерките на Apple са постигнали желания успех. Така например проучването показва, че актуализираната версия на онлайн портала е допринесла за увеличение в броя на изтеглянията с внушителните 800%, информира TechCrunch. В случая става въпрос за заглавията, които за различен период от време са били част от "App of the Day" и "Game of the Day" секциите на магазина. Оказва се, че броя на изтегляния на мобилни приложения от първата категория се е увеличил с 685%, докато при селекцията за игра на деня тази стойност е 802%. Данните обхващат период септември 2017г. - април 2018г. Присъствието в App Store Stories и Аpp List също се отразява положително на популярността на приложението, тъй като това допринася за увеличение от съответно 222% и 240%. Всички тези цифри са категорично доказателство, че промените извършени от Apple са правилни и са насочени изцяло към стимулиране на трафика и предизвикане на ръст в инсталациите на игри и приложения. От една страна това води до откриване на по-добри и качествени приложения за потребителите, а от друга до повече приходи за разработчиците. Още от Digital: Колко печели онлайн магазинът за приложения Apple App Store