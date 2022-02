Потребителите използват все повече мобилни приложения в своето ежедневие. Този тренд се задълбочи допълнително от началото на пандемията досега. Android предлагат достъп до най-разнообразната колекция от съдържание за смартфони. Google Play е важна част от екосистемата на най-популярната мобилна операционна система. Ако имате устройство с Android вероятно сте забелязали, че можете да избирате приложения за подразбиране при извършване на определени действия. Така например е възможно да настроите предпочитан браузъра, имейл клиент, четец на PDF файлове и др. Платформата е разработена да ви пита първият път дали искате да настроите съответното приложение да отваря съдържанието винаги или само веднъж. Можете винаги да променяте настройките от менюто на смартфоните. Ето как да направите "Reset" на приложенията по подразбиране в Android, според HowToGeek: Как да върнете фабричните настрйки на всички приложения по подразбиране 1. Отворете "Settings". 2. Изберете "Apps" секцията. 3. Кликнете върху иконата с три точки в горния десен ъгъл. 4. Някои устройства изискват изборът на "See All Apps" преди да видите символа с точките. 5. Следващата стъпка е "Reset App Preferences". 6. Допълнителен прозорец ще поиска разрешение, за да изтрие данните. 7. Съобщението описва какво ще се случи, ако се съгласите. 8. Изберете "Reset Apps", за да финализирате процеса. Как да върнете настройките на отделно приложение 1. Отворете менюто с настройките. 2. Открийте желаното приложение от Apps секцията. 3. Скролнете докато не видите "Open By Default". 4. Преместете слайдера до "Offer Supported Links". 5. Следващият път ще бъдете подканени да потвърдите промените. Този процес може да се повтори за всяко приложение с Android, което активирате по подарзбиране на своето устройство. Още от Digital: Какво да направим, ако имаме проблем с работата на Android приложения