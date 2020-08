Съществуват различни причини да искате да синхронизирате смартфона с настолния компютър, но повечето се възползват от по-големия екран на десктопите. Независимо дали разглеждате снимки, гледате видео или се забавлявате с игри винаги е по-добре да разполагате с достъп до подходящ дисплей. Добрата новина е, че собствениците на компютри с Windows 10 разполагат с доста солидни възможности да свържат към тях своите смартфони. Най-лесното решение за подобна синхронизация е приложението Microsoft YourPhone, което е обект на постоянни ъпдейт от специалистите на компанията. Последният ъпдейт вече се разпространява до съвместимите устройства и позволява да добавяте приложения за Android в лентата със задачи и Start менюто на операционната система. Така ще имате бърз и лесен достъп до важната информация, но също и да възпроизведете съдържанието на по-големия дисплей. Мicrosoft YourPhone е разработено допълнително да улесни интеграцията между смартфони и компютри с още няколко полезни функционалности, съобщава CNet. Имайте предвид, че първо трябва да свържете мобилното устройство с компютъра и да актуализирате приложението към последната версия. Необходимо е смартфона да работи с Android 9.0 или по-нова версия, както и инсталирането на Link To Windows. Последното изискване е двете устройства да са свързани в една Wi-Fi мрежа. След това ще видите прозорец с YourPhone приложението на десктопа. Ако искате да стартирате софтуер трябва да кликнете върху "Apps" в лявото меню, където ще видите пълен списък с всички инсталирани програми. Изберете желаното заглавие от списъка, за да го стартирате в отделен прозорец на екрана на Windows. Важно е да знаете, че не всяко приложение осигурява поддръжка за клавиатура и мишка. Все пак от Microsoft са се постарали да предложат полезни функционалности като "Single Click", "Right Click", "Click and Hold", "Click And Hold And Drag" и "Mouse Scroll". По този начин ще извлечете максимума от интеграцията между Windows и Android, която предлага приложението. Oще от Digital: Windows 10 вече поддържа разговори от смартфони с Android