Портретният режим позволява на потребителите на iPhone да правят зашеметяващи снимки с дълбочина на полето (DoF), създавайки боке ефект подобно на DSLR фотоапарат. Дълбочината на полето (DoF) е разстоянието от обектива до обекта и има значение за това обектът да остане контрастен и фокусиран, докато останалата част от изображението да изглежда замъглено (разфокусирано). Ако искате да правите страхотни портрети на вашия iPhone, трябва да знаете как да използвате портретния режим (Portrait Mode). Той обаче е достъпен само за някои модели на iPhone. Текущите модели iPhone с портретен режим са iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Всеки iPhone от iPhone X нагоре има активиран Portrait Mode и за предната камера. От информацията на Make Use Of ще научите няколко полезни съвети за портретен режим и приложения, които ще ви бъдат от полза. Как да използвам Portrait Mode? Лесно е! Просто следвайте тези стъпки: 1. Стартирайте приложението „Camera“ като докоснете иконата на камерата на началния екран. 2. Изберете „Portrait“ от наличните режими на камерата, намиращи се под визьора. 3. Осигурете достатъчно разстояние между устройството и обекта. Когато сте доволни от резултата, натиснете бутона, за да заснемете изображението. Ако моят iPhone няма Portrait Mode мога ли да използвам приложение за това? Portrait Mode трябва вече да е налице на устройството ви, ако то е способно да се справи с това и няма нужда от допълнителна настройка. Ако обаче имате iPhone 7 Plus и никога не сте актуализирали iOS, може да се наложи да го направите, за да получите достъп до режима Portrait Mode. Apple добави Portrait Mode за iPhone 7 Plus с iOS 10.1 версията, така че трябва да имате поне 10.1. Тези, които нямат съвместим iPhone, могат да пробват приложения, които възпроизвеждат ефектите на този режим. Някои от тези приложения са: PortraitCam ($3.99), FabFocus ($3.99), Fore Photo (безплатно), AfterFocus ($0.99) и Focos (безплатно). Какво трябва да знам за функцията Portrait Lighting? Portrait Lighting е мощна функция, която позволява да добавяте професионални светлинни ефекти към своите снимки в режим „Portrait“. След като обектът е поставен в режим „Portrait“, изберете желания тип осветление. Наличните опции за осветление са „Natural“, „Studio“, „Contour“, „Stage Light“ и „Stage Light Mono“ (черно-бяло). Всяка от тях има различен ефект който може да видите веднага, за да получите представа за това как избора ви ще повлия на снимката ви. Ако решите по-късно да промените „Portrait Lighting“ на дадена снимка, може да го направите. За целта обаче тази снимка трябва да е заснета в Portrait Mode. Не можете да добавите „Portrait Lighting“ към стандартна снимка. За да промените избрания „Portrait Lighting“ ефект, направете следното: 1. Отворете приложението „Photos“ и изберете снимката, която искате да редактирате. 2. Докоснете Edit. 3. Изберете желания ефект. 4. Докоснете „Done“, за да запазите промените си. Когато редактирате избрания „Portrait Lighting“ ефект, това ваше действие отменя предния ви избор. Няма да можете да запазите копие на снимката с новия ефект. Но винаги можете да промените отново ефекта и да го върнете към първоначалния си избор или да изберете друга опция. Няма ограничения за броя на редакциите, които можете да правите. На какво разстояние от обекта трябва да съм когато снимам в режим „Portrait“? Когато използвате режим „Portrait“, разстоянието между вас и обекта, трябва да е малко по-голямо от обикновено. Това е така, защото при режим „Portrait“ се използва 2X телеобектив, така че визьорът приближава малко повече от стандартния режим за снимки. Ако сте твърде близо ще видите съобщение в горната част, което гласи „Move farther away“. Как да редактирам дълбочината на полето на iPhone XS? Ако използвате iPhone XS, iPhone XS Max или iPhone XR, имате възможност за редактиране на дълбочината на полето. За да направите това отворете снимка в приложението Photos и докоснете Edit. В долната част на снимката ще се появи плъзгач, от който можже да променяте замъгляването на фона от f / 16 до f / 1.4. Как да редактирам дълбочината на полето на по-стари модели iPhone? Ако имате по-стар модел iPhone все още може да редактирате дълбочината на полето, но за целта ще имате нужда от приложение на трета страна, като например Focos. Основните функции на приложението са безплатни, за допълнителните се заплаща абонаментна такса. Мога ли допълнително да редактирам снимките заснети в Portrait Mode? Приложенията за редактиране на снимки, като Snapseed, могат много да помогнат когато искате да редактирате снимките си. Проблемът им е, че те не винаги работят добре при снимки заснети в режим „Portrait“. Това е така, защото снимките в режим „Portrait“ съдържат метаданни за фона, предния план и изображението като цяло. Така че, ако искате, можете да редактирате всеки един детайл по три различни начина. Infltr е приложение, което прави това невероятно добре. Когато изберете снимка за редактиране, в горната част ще видите три икони „Foreground“, „Background“ и „All“. Първо изберете слоя, който искате да редактирате и след това от долната лента изберете функцията за редактиране. Приложението предлага множество филтри заедно с основните опции за редактиране за яркост, контраст, акценти и т.н. Вижте как да възстановите изтрити снимки от iPhone