Apple ще разкрият повече детайли за предстоящата си стратегия в пазара на смартфони на виртуално събитие в края на месеца. Социалните ограничения наложени от COVID-19 няма да позволят на компанията да проведе традиционната си конференция с разработчиците.

Вместо това ще има онлайн събития, на WWDC 2020, които по план ще започнат на 22 юни. Основният приоритет ще бъде новата операционна система на Apple. В интернет сега бе публикувана информация, която разкрива, че iOS 14 ще бъде съвместима с всички устройства, които имат ъпдейт към iOS 13.

Това със сигурност е добра новина за потребителите и е в синхрон със стратегията на Apple да поддържа стар хардуер в продължение на няколко години. Стабилността ще бъде едно от водещите предимства на iOS 14, което означава, че по-стари модели на iPhone няма да могат да се възползват от всички функции на платформата.

Потребителите на Apple са доста активни в купуването на нови версии на смартфоните, което е гаранция, че бързо ще изпробват подобренията в iOS 14.

Все още няма потвърждение от Apple, но се очаква това да стане скоро, но най-вероятно дори собствениците на iPhone SE и iPhone 6s ще могат да актуализират към iOS 14. Ето и предполагаемия списък с устройства, които ще получат ъпдейта:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7th generation)

Предстоящото виртуално събитие, което ни очаква на 22 юни вероятно ще включва и първите публични демонстрации на iOS 14. Компанията обикновено разкрива ключови детайли за функциите на операционната система и представя инструменти, които да улеснят интеграцията на приложенията на разработчиците към софтуера. Сходна ще е ситуацията и с iOS 14 и предстоящата WWDC 2020, която ще се проведе онлайн.

