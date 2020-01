Xerox не са се отказали от възможността да финализират сделката за придобиване на HP Inc. Компанията вече предложи три оферти за реализиране на сделката, които обаче бяха отхвърлени. Основният мотив е, че Xerox не предлагат достатъчно висока сума, която да удовлетвори кредиторите на НР Inc. Именно заради това компанията планира да се придържа към собствения план за преструктуриране, който смятат, че ще има по-голяма полза за бизнеса им в дългосрочен план. Новият агресивен план на Xerox e свързан със смяната на всички членове на борда на директорите на НР Inc. с подходящи хора, които да помогнат за осъществяване на сделката. В момента този управителен орган се състои от 12 души, но Дион Уайслер, който е бивш главен изпълнителен директор птвърди, че ще напусне своя пост. Годишната среща на инвеститорите ще се проведе на 23 април, когато членовете на борда ще бъдат редуциран официално до 11 човека, съобщава Bloomberg. Xerox притежават дял в HP Inc., което им позволява да номинират кандидати за членове на борда и сега предложиха официално своите кандидати. Това са високопоставени служители от компании като Aetna Inc., United Airlines Holdings Inc. и Novartis AG. Предстои кандидатурите да бъдат разгледани и евентуално одобрени от HP Inc. Oт компанията са сигурни, че агресивният подход на Xerох в опита им да реализират сделката е свързан с милиардера Карл Икан, който има 11% дял в Xerox и 4.3% в НР. Oще от Digital: Xerox осигуриха $24 млрд. финансиране за сделката с НР