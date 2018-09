Google вече започнаха да разпространяват ъпдейти, които позволяват на всички потребители на Gmail да се възползват от полезната функция Smart Reply. Toва е инструмент, който залага на алгоритми с машинно обучение, за да създава автоматични отговори на имейлите, които получаваме. Вероятно сте забелязали в долната част на своя профил предложения като "Тhanks", "See Ya Later", "OK, Sounds Good" и др. По този начин Smart Reply ни спестява ценно време да пишем всеки път сами отговори на имейлите, съобщава CNet.

Според официалните данни в момента 10% от всички изходящи съобщения в Gmail са генерирани от Smart Reply. Mного скоро функцията ще бъде активирана по подразбиране за всички акаунти в услугата, които вече надхвърлят 1 млрд. Това със сигурност ще позволи на повече хора да работят с услугата, както и на Google да направят Smart Reply по-прецизна и полезна за всички. Колкото повече заявки обработва функцията, толкова повече тя се учи от навиците на потребителите и подбира по-подходящи отговори.

Данните са доста интересни, тъй като показват за пореден път колко полезни могат да бъдат чатботовете в модерната комуникация. Алгоритмите на Smart Reply анализират съобщенията в Gmail и обръщат внимание на ключови думи и фрази, които могат да се използват за формулиране на отговори за всеки потребител. Google също така уточниха, че данните не се споделят с външни страни и не се съхраняват в сървърите на компанията, тъй като ценят високо поверителността на личната ни информация.

