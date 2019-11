Само преди часове ви информирахме, че Хеrox искат да купят HP Inc. за $27 млрд. Пазарните наблюдатели дори очакват финансовите параметри на евентуална сделка да бъдат още по-високи. HP Inc. публикуваха официално изявление, с което потвърждават за интереса на Xerox и уточняват, че преговорите между двете страни продължават, съобщава TechCrunch. Eдва ли е изненадващо, че технологичния гигант не пожела да коментира никакви детайли от предложението. Oт HP Inc. обмислят всички възможни стратегически възможности за бизнес растеж на компанията. Любопитен факт около реализирането на сделката е, че Xerox имат пазарна капитализация от малко над $8 млрд., докато НР Inc. струва $$27 млрд. Плановете на компанията предвиждат да набави външно финансиране и вече са осигурили услугите на голяма банка. Информацията за желанието на Xerox да купи бизнеса на HP Inc. увеличи акциите им с 3.55%.,докато тези на HP Inc. се увеличиха с 6.36%. По всичко личи, че преговорите между двете страни ще продължат с пълна сила и вероятно скоро ще разберем повече детайли за параметрите на сделката. Oще от Digital: HP ще съкрати 9000 служители, за да оптимизира разходите