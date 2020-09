Приложенията за видеоконференция превърнаха домовете ни във виртуални офиси и класни стаи в трудните времена на социална дистанция. Това е предпочитаният метод за комуникация за милиони хора, като само преди дни ви информирахме как Microsoft ще конкурират Zoom с новата функция Meet Now. Toва е полезен инструмент за стартиране или присъединяване към видео разговор от активен Microsoft акаунт. Навигацията е максимално опростена и включва два основни бутона "Create A Meeting" и "Join A Meeting". Генерирането на уникален линк позволява да поканите други хора към обаждането. Компанията продължава да работи, за да подобри тази функционалност на Windows 10. Идеята на Microsoft е да направят общуването с Meet Now в оптимално бърза и лесна задача. Именно заради това предстоящ ъпдейт на операционната система дори ще премахне необходимостта да имате Skype акаунт, за да общувате по този начин. Вместо това ще бъде добавена икона в лентата със задачите на Windows 10, съобщава WindowsLatest. Кликването върху новия символ ще позволи лесно да стартирате или да се присъединявате към видеоразговор. Членовете на Windows Insider програмата вече имат достъп до тази функция. Няма да е необходимо да въвеждате никакви потребителски имена и пароли, както и да теглите външен софтуер. Самите обаждания ще се обработват от инфраструктурата на Skype. Със сигурност това подобрение ще ви накара да бъдете още по-активни в комуникацията с приятелите, колегите и любимите хора. През последните месеци приложения като Microsoft Teams и Zoom регистрираха впечатляваща популярност и изглежда тази тенденция ще продължи в следващите месеци. Google вече добавиха икона за достъп до приложението в Gmail и изглежда, че Microsoft ще използват подобна стратегия за популяризиране на Meet Now. Новата актуализация също така предлага още няколко нови функционалности, сред които опцията да прикачвате нотификациите от YourPhone приложението. Така по-лесно ще организирате и управлявате входящите нотификации от смартфоните във Windows 10 Preview Build 20221. Още от Digital: Мicrosoft Teams вече предлага опция за видео разговори между 20 хил. души