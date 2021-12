Началото на новата година традиционно свързване с очаквания и надежди за по-добри мигове, успехи и запомнящи се мигове. Броени седмици преди старта на 2022г. разбираме и какъв ще бъде официалният свят, който ще отбележим предстоящите 12 месеца. Този случай дори е още по-специален, тъй като за първи път в 22-годишната история на "Color of the Year" от Pantone Institute създават изцяло нов нюанс за своя франчайз. Специалната селекция се казва Pantone 17-398 Very Peri и представлява динамична комбинация между отенъци в синьо и зелено, съчетани с виолетово-червени нюанси. Официалният цвят на 2022г. е разработен да се асоциира с тъчскрийн екраните и творческите възможности на дигиталния свят, който ни заобикаля. Създаването на нов цвят само по себе си е символ на промените, които настъпват в световен мащаб заради социалната изолация и икономическата несигурност. Very Peri изразява желанието по-бързо да оставим пандемията зад гърба си. Подобни нюанси залегнаха и във миналогодишният избор на цвят, който съчета Ultimate Grey и слънчево жълтия Illuminating нюанс, припомнят от Time. В опит да уловят всички желани влияния експертите на института смесват синьото (цвят свързван с вярата и постоянството) с елемент на червено (символ на енергия и вълнение). Така Pantone постигат неустоим отенък с топло излъчване, който комуникира иновация и ново начало. Създателите на новия цвят се черпили вдъхновение и от влиянието на виртуалната реалност, VR гейминга, концепцията за метавселена, електронните спортове и NFT токените. Излъчването на Pantone 17-398 Very Peri вероятно ще привлече вниманието на производители на хардуер и аксесоари, които могат да почерпят вдъхновение за новите си продукти от официалният цвят на 2022г. Още от Digital: Какво представлява науката за цетовете и какво е значението ѝ за камерите на смартфоните