Пазарът на видео карти е много динамичен, не само заради така нареченото "копаене на биткойни", бумът на които поодмина, но и защото все повече хора залагат на качествена графика в компютруте си. По тази причина двата гиганта NVIDIA и AMD постоянно се състезават, кой ще представи по-интересна, качествена и бърза видео карта. Последната новина за която Digital.bg писа е, че през 2020г геймърските лаптопи ще използват NVIDIA GeForce Super видео карти.

Наравно с добрите новини обаче има и лоши, защото в тест на Dark Side of Gaming, актуалната NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не успя да се справи с 4К 60fps графика в играта Need for Speed HEAT. Критиците определят това гейм заглавие като едно от най-добрите, създавани в последните години. Признанието разбира се, се дължи до голяма степен на изключително добрата графика която има играта, а тя както се оказва не е по силите на всяка видео карта.

За изпитанието си геймърите от DSOG използвали конфигурация с централен процесор Intel Core-i9 9900K, 16GB DDR3 RAM памет и въпросното GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. При теста с игра с 4К и 60 кадъра в секунда, видео карта започнала да се „задъхва“ още при 40fps, а максимумът който успяла да постигне е 54fps. Впрочем това не е първото заглавие с което 2080 Ti не се справя достатъчно добре. В списъка са още The Sinking City, Quake II и Red Dead Redemption 2.

Проблемът ще изчезни с появата на NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060, а до тогава съветът на геймърите тествали видео карта е Need for Speed HEAT да се играе вместо с 4K, c 1872p където се поддържат стабилни 60fps.

