Tinder е популярна платформа, която вече промени живот на доста хора по цял свят. Приложението за запознанства е доказателство, че има по-умни начини да общуваме с непознати хора онлайн. В момента има разнообразие от подобни заглавия, но определено Tinder си остава като предпочитано решение за откриване и запознанство с вълнуващи личности. Премиум акаунтите в приложението предлагат много допълнителни функции, с които да откривате съвпадения и да се свързвате бързо с тях. Разработчиците на Tinder вече провеждат финални тестове с още една полезна опция, която се казва "Face To Face". Както името подсказва това е атрактивен инструмент, с който да стартират видео разговори със своите събеседници в Tinder. В този случай няма да се споделя лична информация между двата профил. Възможността за видео разговор ще се появява след дадено съвпадение в Tinder, но изисква двете страни да дадат своето съгласие. Клиповете ще са активни само когато гледате към камерата, като Tinder няма да ви съобщава кога другия човек включва камерата. По този начин ще се гарантира, че разговора протича максимално естествено. Активирането на видео разговор става с кликване на иконата за видео чат в менюто. Интеграцията на "Face To Face" е подходящ начин да се запознавате и общувате с непознати хора безопасно, докато спазвате мерките за социалната дистанция. Компанията се надава, че подобни функционалности ще накарат хората да прекарват повече време в своите профили в Tinder. След продължителните тестове с ограничен брой потребители от Tinder са доволни от обратната връзка и потвърдиха, че "Face To Face" вече се разпространява до всички потребители, съобщава TechCrunch. Със сигурност доста хора ще харесат идеята за стартиране на видео чат в Tinder като още по-атрактивен начин за комуникация в приложението за запознанства. За да провеждате разговор трябва вече да имате съвпадение и да си пишете съобщения с другия профил. Дори двете страни да активират функцията е възможно да блокирате видео чатовете, когато прецените, че това е необходимо.