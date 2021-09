Аpple започнаха да разпространяват дългоочакваният ъпдейт към iOS до съвместимите версии на iPhone. Актуализираният софтуер обещава да улесни работата, но също да предостави повече опции за сигурност и персонализация. Компанията е променила системата за нотификации, но също така гарантира подобрения в Apple Maps. Собствениците на iPhone ще имат възможността да извършват FaceTime обаждания до устройствата с Android, което от дълго време е една от най-желаните новости от потребителите. Превдидена е възможно да давате на разработчиците ендократни разрешения за достъп до локацията, които ще изтичат след съответната сесия. Мобилната версия на Safari предлага иновации като Intelligent Tracking Prevention, което създава затруднения тракери да следят IP адреса. Онлайн сигурността ще се подпомага и от App Privacy Report, която доразвива сходната функционалност от iOS 14. Пълният списък със съвместими устройства, които ще получат ъпдейта включва следните модели: Apple iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone SE (2020) iPhone 11 iPhone 11 Pro Apple iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max Apple iPhone XR iPhone X iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus Apple iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (2016) iPod touch (Седмо поколение) Eто списък с устройствата, които ще бъдат ъпдейтнати към iPadOS 15: 12.9-inch iPad Pro (Пето поколение) 11-inch iPad Pro (Трето поколение) 12.9-inch iPad Pro (Четвърто поколение) 11-inch iPad Pro (Второ поколение) 12.9-inch iPad Pro (Трето поколение) 11-inch iPad Pro (Първо поколение) 12.9-inch iPad Pro (Второ пколение) 12.9-inch iPad Pro (Първо поколение) Apple iPad Pro (10.5") iPad Pro (9.7") iPad (Осмо поколение) Apple iPad (Седмо поколение) iPad (Шесто поколение) iPad (Пето поколение) Apple iPad mini (Пето поколение) iPad mini 4 iPad Air (Пето поколение) Apple iPad Air (Трето поколение) iPad Air 2 Още от Digital: Най-интересните функции в iOS 15