Социалните мрежи оказват все по-сериозно влияние на живота на потребителите, което често е причина да прекарваме дълго време в своите профили. Facebook е най-добрият пример, но същото може да се каже за други приложения като Instagram, Twitter и TikTok. Анализаторите също предупреждават да внимаваме колко дълго сърфираме в своите акаунти.

Само преди броени дни станахме свидетели на неочакван срив, който блокира достъпа до Facebook и Instagram в продължение на шест часа. Ситуацията предизвика внушителни финансови загуби за компанията и хаос сред потребителите по цял свят. Онлайн тракерите регистрираха впечатляващ ръст в трафика към конкурентни платформи като Twitter, Signal и др.

Този проблем вече е ускорил работата над нова функция в Instagram, която ще информира потребителите за наличието на технически затруднения. Ако се стигне до претоварване на сървърите и други проблеми със системата ще виждате нотификация в своя профил.

Интеграцията на новата функция ще предотвратява объркването сред потребителите, ако възникне бъдещ проблем с работата на Instagram. Тестовете се провеждат с малък брой профили, които виждат нотификации в Activity Feed, уведомяващи за потенциални затруднения. Едно от съобщенията съдържа текста "Don't Worry, It's not you, it's us", съобщава Engadget.

По този начин потребителите веднага ще разберат, че проблема не е предизвикан от техните устройства и се дължи на неизправност в сървърите на компанията. Допълнително ще научим кога може да очаквамe функцията във всички акаунти.

Действията на Facebook в тази насока не са изненадващи, тъй като притежават три от най-големите приложения за комуникация: Messenger, WhatsApp и Instagram.

Още от Digital: Instagram ще конкурират TikTok с нова функция за откриване на видео и снимки