TikTok е приложение, което генерира впечатляващ трафик. Невероятният успех на платформата стартира още през лятото и продължава с пълна сила. Вече са регистрирани над 2 млрд. инсталации на TikTоk за водещите платформи за смартфони, което е подходяща илюстрация за огромната аудитория на заглавието. Разработчиците от ByteDance постоянно ъпдейтват функционалността на приложението в опита си да ни накарат да прекарваме повече време в профилите си. TikTok също така искат да се превърнат в по-атрактивна платформа за рекламодателите, което е важно за дългосрочната стратегия за набиране на финансиране. Следващата агресивна стъпка от този план е свързана с привличането на бизнеса към TikTok. Компанията е разработила нов продукт с името "TIkTok For Business", която ще бъде в центъра на бъдещите маркетингови решения за брандовете, които предлага ByteDance. В първоначалния си формат "TikTok For Business" ще осигурява достъп до TikTok рекламните формати, включително и "TopView" рекламите, които всички виждаме, когато за първи път стартирате приложението, информира TechCrunch. Все пак това няма да бъде единственият продукт, който е част от "TikTok For Business", тъй като платформата ще включва още Brand Takeovers, In-Feed Videos, Hashtag Challenges и Branded Effects. На практика това решение на TikTok отваря приложението за външния бизнес и привличането на потенциална вълна от рекламодатели. Компанията предлага различни формати, които да отговорят на изискванията на всеки бранд. Така например Brand Takeovers представляват реклами с продължителност 3-5 секунди и могат да бъдат видео клип или отделно изображение. В същото време In-Feed VIdeos са с продължителност до 60 секунди и се възпроизвеждат с включено аудио. Hashtag Challenges позволява на брандове да ангажират своите фенове в различни интерактивни инициативи и да ги стимулират да създават съдържание, селектирано с определен таг. Най-директният рекламен похват към собствениците на профили е т.нар. "Brand Effects", с което може да се добавят 2D, 3D и AR елементи към рекламното съобщение. Премиерата на "TikTok For Business" има потенциала да утвърди TikTok като водещо приложение за забавление .