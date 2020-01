Благодарение на технологиите, днес можем да общуваме по много различни начини по между си. Но старите изпитани методи все още не са омръзнали на никого. Предлагаме ви избора на Android Authority за четирите най-добри Android приложения, които превръщат телефона в уоки токи. 1. HeyTell (безплатно, $2.99) HeyTell е приложение, което си върши работата доста добре. Това е услуга за гласови съобщения за различни платформи с функция за предаване и разговор, подобно на уоки токи. 2. Two Way (безплатно) Two Way е още едно прилично приложение за уоки токи. То осигурява средно ниво поверителност, не изисква регистрации и не събира данни, освен това има малко въздействие върху батерията на телефона. 3. Voxer Walkie Talkie Messenger (безплатно, $3.99 на месец или $29.99 на година) Voxer Walkie Talkie Messenger е комбинация от приложение за съобщения и приложение за уоки токи. То поддържа индивидуални и групови съобщения, заедно с възможността да слушате съобщенията по-късно, ако нямате време в момента на пристигането им. Приложението може да се похвали и с криптиране, групи с до 500 души, поддръжка на различни платформи и други полезни неща. Ако платите абонамент, получавате неограничено съхранение на съобщенията спрямо 30-дневната история на съхранение на безплатната версия, заедно с някои други допълнителни контроли и функции. 4. Zello PTT Walkie Talkie (безплатно) Zello PTT Walkie Talkie е най-популярното приложение за уоки токи в този списък. То предлага много функции и мощна безплатна версия. Приложението включва стрийминг на глас в реално време, текстови и гласови съобщения, групови канали с до 6000 участници и др. Това приложение беше използвано в няколко района на бедствия в Съединените щати през последните няколко години и като цяло е изключително стабилно. Приложението има и платена версия, но едва ли ще имате нужда от нея някога, защото безплатната е достатъчно добра. Вижте 6 технологии, които имаме благодарение на военните