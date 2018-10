Регулаторните органи в ЕС повдигнаха серия обвинения срещу някои от най-големите имена в IT сектора, като най-потърпевши от стриктните им мерки са Google и Facebook. Технологичните компании бяха глобени със сериозни суми и принудени да въведат промени в начина, по който съхраняват и споделят данните на потребителите. Google обявиха, че представят нов онлайн инструмент, с който ще можем доста по-лесно да разберем какви данни пази компанията за нас. Въпросната функция се казва Your Data и е вградена директно в самата търсачка, което е полезно, защото премахва необходимостта да търсите Google Account страницата на профила ви в интернет. Новата секция в Google Search ще ви показва всички данни за онлайн активността ви, които компанията съхранявa в своите сървъри. В това число влиза и Ad Settings секцията в профила ви за контролиране на рекламите, които виждате в интернет, предаде AndroidAuthority. Целта на новия инструмент е с няколко кликвания да видите с какви реклами ви таргетира Google, да разгледате и изтриете историята на търсенето и да въведете сами данни, с които искате да бъдете асоциирани от компанията. Your Data ще бъде достъпна в Google Search зa компютри и смартфони до броени дни. Функцията ще може да се използва и от мобилните приложения на Google за Android и iOS до няколко седмици. Интеграцията към другите продукти на Google ще стане през 2019г. Още от Digital: Как да възстановим Google профила си в случай на проблем