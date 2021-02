Google ще стартират активната работа над новата версия на Android до края на месеца. Първите Developer Preview актуализации ще са налични за разработчиците до броени дни. Компанията подготвя доста промени, които ще променят интерфейса на Android 12 и ще представят много нови функционалности. Предстоящ фърмуер ъпдейт ще въведе интересни оптимизации в UI дизайна на платформата. Аndroid 12 ще позволи да персонализираме визията на софтуера с още по-богата колекция от цветни теми, но също така ще предложи обновено меню за нотификации, начален екран и Google Camera приложение. Собствениците на смартфони ще разполагат с допълнителни функционалности, за да контролират и управляват споделянето на информация с инсталираните игри, програми и приложения. Вече се експериментира с двуцифрен брой нововъведения на Google, като повече от тях са свързани със самия интерфейс. Eдин от водещите приоритети за Аndroid 12 ще бъде да разгърне още повече дизайнерските концепции залегнали в "Material Theme" езика, който от години е неизменна част от екосистемата на Google. Предстоящите промени, които ще видим в интерфейса на Android 12 са първата стъпка от транзицията към "road to Material NEXT", информира xda-developers. Припомняме ви, че за първи път "Material Design" намери място в Android Lollipop, която бе представена официално през 2015г. В следващите няколко години Google работиха активно, за да създадат още по-изчистен и минималистичен дизайн, с който да актуализират своите мобилни приложения и Android. Съвсем логично активната работа доведе до "Material Design 2.0". Това се случи с Android Pie, коятo видяхме преди три години. Любопитна подробност е, че Google ще подканят своите партньори и производители на хардуер да се съобразят с промените в "Маterial NEXT" и да адаптират собствени дизайни, а не да следват стриктно стоковите предписания. Това ще предостави повече гъвкавост на отделните компании и вероятно повече персонализации за крайния потребител. Сериозни промени ни очакват в Always-On Display (AOD) и Lock Screen менюто на устройствата, където ще бъде премахнати и променения някои символи, които сме свикнали да виждаме. Oще от Digital: Android 12 ще позволи да персонализираме цветовите теми на приложенията