Google експериментират с нов дизайн на браузъра Chrome, който е базиран на Material Design езика на компанията. Ако искате да изпробвате сами актуализираната визия може да го направите още сега. Първата стъпка е да сте сигурни, че сте ъпдейтнали към последната версия на браузъра. След това е необходимо да активирате "UI Refresh Phase 1" опцията от "chrome://flags" интерфейса. Ето как да го направите, информира Neowin. 1. Въвeдете командата "chrome://flags/#top-chrome-md" 2. Променете "UI Layout for the browser's top chrome" опцията от падащото меню от Default на Refresh. 3. Трябва да дадете съгласието си да се рестартира Google Chrome. 4. Aко не сте доволни от крайния ефект винаги може да повторите стъпките и да изберете Default. Интеграцията на новия Material Design език променя изцяло адресната лента и начина, по който изглеждат прозорците в браузъра. Така например класическия "New Tab" бутон вече е "+ sign" в лявата част на отворените раздели. Менюто за редакция на настройките на профила вече е позиционирано в адресната лента и използва аватара от профила ви вместо неговото име. Вероятно ще забележите, че всички компоненти от интерфейса са леко по-заоблени от обикновено, което е другата промяна на новия Material Design.