Компанията представи официално ново офис приложение, което е предназначено за компютрите с Windows 10. Идеята на софтуера е да се превърне в заместител на "My Office", което в момента е достъпно за потребителите и представлява хъб за стартиране на другите приложения от офис пакета, последно отворените файлове и др. Всяко копие на Windows 10 включва предварително инсталирана версия на "My Office", която може да се използва без Office 365 абонамент. Премиерата на новото мобилно приложение ще позволи на собствениците на устройства с платформата максимално бързо и лесно да откриват желаните от тях файлове. Проучване на Microsoft показва, че около 40% от потребителите първо отварят уеб сайта Office.com преди да започнат да работят над даден документ. Ако и вие сте един от тях бъдете сигурни, че всеки ден "My Office" ще ви спестява ценно време и така ще ви фокусира върху важните неща, съобщава DigitalTrends. Сегашната премиера е част от амбициозните планове на компанията да накарат повече хора да използват онлайн версиите на офис приложенията. Системните администратори ще разполагат с допълнителни инструменти, позволяващи да персонализират работата на новото заглавие, съобразно своите нужди. Предвидена е и специална секция със съвети и препоръки, които позволяват да разберете повече и извлечете максимума от възможностите на Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Oще от Digital: Приложенията, които не е добре да инсталираме за Windows 10