Виртуалната комуникация с приятелите е чудесен начин да се справим със социалната изолация. Неслучайно водещите приложения станаха обект на много ъпдейти от началото на пандемията досега. Така потребителите имат разнообразни възможности за избор на софтуер за видеоконферентни разговори и широк набор от функции, с които да общуваме свободно. Facebook смятат, че могат да доразвият значително тази концепция, ако ни позволят да гледаме заедно мултимедия с любимите си хора. Компанията вече разпространява атрактивната функция Watch Together до потребителите, която както името подсказва е създадена, за да гледаме телевизонно съдържание с приятелите си във Facebook Messenger. Потребителите ще могат да виждат стрийминг излъчванията на живо на профилите, които следват и да избират от Facebook Watch колекцията от видео клипове. Функцията е очаква в кратки срокове да е достъпна за устройствата с Android и iOS по цял свят. Това е поредният опит на Facebook да ни накарат да прекарваме повече време в своите профили. Според официалните данни на Facebook всеки ден се извършват на 150 милиона видео обаждания в Messenger, като потребителите споделят над 200 млн. клипа на всеки 24 часа. Компанията ще продължи да търси начини как да направи това съдържание по-видимо и атрактивно за потребителските профили. Възможността да гледаме съдържание заедно с любимите си хора във Facebook Messenger определено може да се хареса на доста хора. Все още няма информация дали Facebook ще опитат да включат видео продукции на външни автори и да лицензират заглавията на популярни платформи като Hulu или Amazon. За да използвате Watch Together е неожбходимо да плъзнете пръста си нагоре по време на видео обаждане или Messenger Room, както и да кликнете върху Watch Together бутона. Максималното ограничение е до осем души да използват едновременно функцията в Messenger. Facebook ще ви препоръчват съдържани, но можете да търсите в различни категории в наличното съдържание в Watch Together. Oще от Digital: Facebook Messenger вече поддържа споделяне на екрана за Android и iOS