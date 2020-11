ТikTok продължава да подобрява рекорди с впечатляващия трафик, който генерира. Мобилното приложение вече е световен хит с потребителска база, която може да се сравнява с водещи платформи като Facebook. Разработчиците от ByteDance опитват различни концепции, с които да ни накарат да прекарваме повече време в TikTok. Последното нововъведение на мобилното приложение се казва "Learn On TikTok" и както името подсказва представлява секция предназначена да обучава потребителите. Още преди няколко месеца стартира онлайн кампания с хаштаг "LearnOnTikTok", която провокира интереса на някои от премиум авторите на съдържание в TikTok. Сега разбираме, че TikTok доразвиват концепцията с новата Learn секция, която ще предложи разнообразна колекция от "How-To" клипове. Това не е случайно, тъй като от години най-популярната категория видео в YouTube само именно клиповете, които ви показват как да правите определени неща. Функцията ще е достъпна в горната част на началния екран, където са традиционните раздели "For You" и "Following", което ще улесни откриването на съдържание в новата секция. За да се стимулира създаването на съдържание в "Learn" секцията е формиран инвестиционен фонд с повече от $50 млн. Тези средства ще бъдат изразходвани специално за промотиране на образовaтелни видео клипове. TikTok също така смятат да привлекат вниманието на учители и представители на образователни институции по цял свят, информира TechCrunch. Компанията ще опита да гарантира максимално качествено съдържание в "Learn" и планира проекти с много известни личности и неправителствени организации. Тепърва ни очакват още изненади, които ще превърнат мобилното приложение в още по-добър източник на атрактивно съдържание. Засега функцията е достъпна само за ограничен брой потребители, но вероятно скоро TikTok ще я представят за всички профили. Още от Digital: TikTok вече ще ни казва защо премахва видео клипове от профилите