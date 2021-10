Netflix e предпочитаната услуга за гледане на видео съдържание. Разнообразният каталог от филми и сериали, както и смарт функциите превърнаха платформата в голям хит сред потребителите. Създателите на Netflix разполагат с внушителен бюджет за продуциране на собствени продукции, с които да продължат да бъдат толкова атрактивен избор за меломаните.

Вече ви съобщихме, че Netflix искат да променят мобилния гейминг. Това е само един от примерите за впечатляващите концепции, над които работи компанията. Още през април стартираха тестове на полезна функция, която се казва Play Something. Както името подсказва това е инструмент, който ще ви препоръчва съдържание за гледане, когато не сте сигурни в своя избор.

Експерименталната фаза вече е приключила и Netflix вече осигуряват достъп до "Play Something" от устройствата с Android и телевизорите. Необходимо е допълнително време преди да бъде осигурена интеграция за iOS и тестовете вероятно ще отнемат няколко месеца, съобщава TheVerge.

Препоръчването на съдържание се активира с натискане на "Play Something" бутона и е базирано на настоящата ви история на търсене. Този символ ще е разположен на различни позиции в интерфейса на Netflix. Потребителите ще могат да използват функцията от менюто за навигация, профилната секция и на десетия ред видео в началната страница на приложението.

Компанията вече предлага "Fast Laughs" селекция от комедийни клипове, с която конкурира TikTok и другите популярни платформи за забавление. "Play Something" е интересно нововъведение, което обещава да ни спести време, но и да ни накара да прекараме по-дълго в своя профил. Смарт функцията Download for You ще е достъпна за устройствата с iOS до няколко седмици, потвърдиха още от компанията.

