Tърсачката обработва няколко милиарди заявки всеки ден, с които спестява време и улеснява потребителите независимо къде се намират. Алгоритмите на Google са оптимизирани бързо да откриват информация, линкове, снимки, видео и също така могат да ви препоръчат подходящ маршрут до работа.

Трудна задача е да изненадаме Google с търсене, за което няма отговор. Компанията използва усъвършенствани AI системи, които допълнително подобряват работата на Google Search.

Вероятно ви се е случвало цял ден в главата ви да се върти определена мелодия, но да не се сещате за името на изпълнителя или песента. Ако не успеете да възстановите част от текста може единствено да продължите да си тананикате, докато опресните паметта си.

Google смятат, че дори това е достатъчно, за да идентифицират песента, която търсите и са разработили полезна функционалност в търсачката, която се казва "Hum To Search".

Целта на този инструмент е да ви помогне, когато не се сещате за текста на дадено парче.



Вместо това ще можете да затананикате или запеете част от мелодията. След това Google Search ще опита да разпознае песента, чрез алгоритми с машинно обучение. Разбира се колкото повече звукова информация предоставите, толкова по-голям е шанса да бъде идентифицирана съответната песен.

Функцията за разпознаване на песни е интегрирана в Google и няма да се налага да изтегляте външно приложение, за да използвате "Hum To Search".

Стартирането ѝ става с командата What Is This Song?", последвано от вашата интерпретация на парчето. Резултатите на екрана ще ви покажат списък с предполагаеми мести и индикатор в проценти, показващ какви са шансовете за правилен отговор.

В момента "Hum To Search" поддържа 20 различни езика за Android, но засега е лимитирана само до английски за iPhone.



Oще от Digital: На какъв принцип работят приложенията за разпознаване на песни като Shazam и SoundHound