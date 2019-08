Когато не се грижим за нещата си, те постепенно започват да губят от своя блясък и ползата от тях намалява. Такъв е случаят и с услугата за управление на парори, която използвате. Ако мислите, че е дошло време да отделите малко внимание на мениджъра си на паролите, не пропускайте информацията на Make Use Of. 1. Изтрийте профилите, от които вече нямате нужда Ако бързо си изградите навика да съхранявате всяко ново логване във вашия мениджър на пароли, то няма да мине много време, преди вашето хранилище да се запълни. Преминете през мениджъра на паролите и изтрийте всичко, за което сте сигурни, че няма да ви трябва повече. 2. Създайте ново хранилище за стари логвания Не е нужно да прекалявате с изтриванията. Ако смятате, че в бъдеще може да ви е необходим даден профил, но не го ползвате често, можете да създадете отделно хранилище (трезор) за подобни профили. 1Password ви позволява да създадете няколко трезора, за да разделите информацията. LastPass нарича тези отделни трезори – Identities. Мениджърът на паролите може да не поддържа тази функция, но ако я има, защо да не се възползвате от нея. Прегледайте отново списъка си с пароли. Преместете всички данни за вход, които искате да запазите, но не се нуждаете от тях редовно, във втория трезор и го кръстете „Archive“ или нещо подобно. Когато сте готови, можете да изключите това хранилище от показване в „All Vaults“, за да не се вижда. Така имате безопасно място за съхраняване на стари данни, без да ви пречат. 3. Маркирайте любимите си Задайте си въпроса колко пароли използвате редовно и ги маркирайте като любими, за по-ефективен достъп до тях. В 1Password кликнете с десния бутон на мишката върху даден запис и изберете „Add to Favorites“. След това ще го видите в таба „Favorites“ в лявата странична лента. 4. Правилно използвайте таговете Таговете ви позволяват да групирате общите видове услуги в едно, като финанси, социални услуги и пазаруване. Ще видите тези тагове да се показват в страничната лента на хранилището ви за управление на пароли. Сортирайте бележките в правилните категории. Мениджърите на пароли ви позволяват да съхранявате и информация, различна от идентификационните данни за профилите ви. Много е вероятно да сте написали бележка на бързо и да сте я запазили във вашия трезор, без да се замисляте. С течение на времето обаче това може да доведе до куп разпръснати бележки, които не са категоризирани правилно. Повечето мениджъри за пароли ви позволяват да изберете категория данни, като например Credit Card или Wireless Router, за да добавите съответните полета. 5. Прегледайте паролите си Прегледайте паролите си, за да сте сигурни, че няма такива, които се дублират или не са достатъчно надеждни. Тъй като мениджърът на пароли улеснява генерирането на силни пароли и ги помни вместо вас, няма причина да използвате слаби, дублирани или по друг начин уязвими пароли. Повечето мениджъри за пароли имат функции, които ви помагат да ги откриете. Например, 1Password ги съхранява под Watchtower, а потребителите на LastPass могат да проведат одит на сигурността, за да ги идентифицират. 6. Осигурете сигурна връзка В наши дни повечето сайтове използват HTTPS връзка за логване, но 1Password ще маркира сайтовете, за които използвате HTTP URL адреси. Много е вероятно да има доста такива сайтове, ако използвате мениджъра от по-дълго време. За да сте сигурни, че винаги се свързвате с HTTPS версията на сайтовете, уверете се, че всеки URL адрес на уебсайт започва с https: //, а не с http: //. Ако установите, че даден уебсайт изобщо не предлага HTTPS, трябва да внимавате, когато го използвате, тъй като HTTP не предава надеждно идентификационните данни. Вижте кое е най-доброто приложение за управление на пароли