Google One е името на унифицираната облачна услуга, която предлага разнообразни абонаментни планове на потребителите. Премиум версиите предлагат и възможност за автоматично архивиране на информацията в смартфоните. Това е подходящо за създаване на резервно копие на съобщения, списъка с контактни, снимки, видео клипове и друга мултимедия в устройствата с Android. Aктивирането на функцията ще ви позволи да се фокусират върху важните за вас неща и да оставите Google One да архивира информацията, която съхранявате на смартфоните. Дори не се изискват почти никакви усилия от ваша страна. Запазването на информацията по този начин също така ще ви предпази и в ситуациите, когато изгубите или повредите мобилното устройство. Данните ви се съхраняват на сигурно място в облака и необходима верификация с Google акаунт, за да я отворите независимо къде се намирате и какво устройство използвате. Повечето смартфони с Android предлагат опция за запазване на информация в Google Drive акаунтите на потребителите, което също е доста полезно. В този случай, обаче няма как да архивирате MMS съобщения, снимки или клипове в оригиналното им качество, което може да е проблем за някои хора. Тази функционалност се предлага от Google One, съобщава xda-developers. Успоредно с това Google са разработили и нов мениджър за управление на данните, който ще е достъпен за водещите мобилни платформи и ще може да се отвори от браузъра. Потребителите ще могат да разглеждат и изтриват файловете от различни приложения като Google Drive, Gmail и Google Photos. Припомняме ви, че получавате 15GB безплатно пространство с регистрирането на Google акаунт, а след това абонамента за 100GB в Google One е $1.99 месечно. Собствениците на Google One абонаменти могат да споделят своя план с до пет членове на семейството. Предвидени са и допълнителни премиум функции, сред които Google Play кредити и специални предложения в Google Play. Работи се над интеграция на Google One за iOS, като приложението също ще предложи опция за безплатен автоматичен бекъп на информацията от смартфоните. Още от Digital: Най-добрите услуги и приложения за съхранение на информация