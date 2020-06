Потребителите, които използват активно ТikTok вероятно отделят време да разгледaт атрактивното съдържание в секцията "For You". Както името подсказва това е специален раздел в приложението, в което може да откриете персонализирани клипове съобразени с личните ви предпочитания. Така всеки път, когато стартирате TikTok на смартфона виждате различно видео, което вероятно ще харесате. Ако сте си задавали въпроса как точно се избират видео материалите за "For You" секцията вече имаме официален отговор от компанията. Разработчиците на ByteDance споделят, че първият и най-важен критерий при подбора на клипове е предходната история на даден потребител в приложението. В това число влизат влиза съдържанието, което сте гледали, харесали или споделили в профила си. Алгоритмите на TikTok също так анализират коментарите и видео материалите, които сами създавате и ъплоудвате в приложението. По този начин ByteDance опитват да си изградят по-цялостна представа за интересите на всеки потребител и респективно да предвидят какви неща би искал да вижда в своя TikTok. Информацията също така се базира и на допълнителни фактори като звука в клиповете, които правите или хаштаговете, с които ги популяризирате сред другите потребители. Специфичните настройки на акаунтите в TIkTok също имат значение, като например локацията и предпочитания език. Създателите на приложението също така следят колко време прекарвате в гледане на определено съдържание. Колкото по-дълго стриймвате определено видео, толкова по-вероятно е да имат силни интереси по дадена тема, съобщава TechCrunch. ТikTok също така уточниха, че е определено видео е много по-вероятно да генерира по-голям зрителен интерес, ако е качено от акаунт с повече последователи. Използват се и специфични филтри, които следят за драстични промени в интересите и клиповете, които гледате за определен период от време. Активността на всеки потребител в "Discover" и "Trending Topics" разделите също имат ключово значение за видео съдържанието, което виждате всеки ден в TikTok. Системата за препоръчване на видео в приложението се усъвършенства с течение на времето, за да предлага още по-кaчествено съдържание. Още от Digital: 5 полезни приложения за феновете на TikTok