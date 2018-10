Повечето потребители получават твърде много известия на мобилните си устройства. А те ни разсейват, защото ни карат да проверяваме постоянно нашите телефони. Това е досадно както за нас самите, така и за хората, с които сме в този момент. Приложенията за чат са един от най-лошите нарушители на нашето спокойствие, но според Make Use Of има начин да намалим тяхната досадна намеса в ежедневието ни. 1. Общи настройки в Android Отворете Settings > Apps & notifications > See all X apps, за да видите всичките си приложения. Докоснете приложение и изберете „Notifications“, за да промените начина, по който то ви сигнализира за различни неща. Можете да направите това за всичките си приложения, а не само за тези, които са за съобщения. В Oreo и по-новите версии на платформата, всяко приложение може да има канали за различни типове известия. Например, в Twitch може да блокирате нотификациите за Live Events, но да запазите тези за Media. 2. WhatsApp за Android В WhatsApp докоснете бутона за меню с три точки и изберете Settings > Notifications. Тук ще намерите разнообразие от опции, които са разделени под две основни заглавия: „Message notifications“ за индивидуални разговори и „Group notifications за групови разговори. 3. Telegram за Android Отворете лявото меню и изберете Settings > Notifications and Sounds. Подобно на WhatsApp, възможностите за настройка на тези известия са разделени на индивидуални разговори и на групови разговори. Telegram обаче ви дава повече възможности. Превъртете надолу и можете да изключите различни известия в приложението, да промените тона на звънене за гласови повиквания и да деактивирате известията, които Telegram изпраща, когато някой от вашите контакти се присъедини. Най-отдолу ще откриете опцията „Reset All Notifications“, която може да използвате ако искате да върнете всичко в първоначалното му положение. 4. Facebook Messenger за Android Във Facebook Messenger, докоснете снимката на потребителския си профил в горния десен ъгъл и изберете „Notifications & Sounds“. Тук ще намерите подобен набор от възможности за управление като горепосочените приложения. Можете да деактивирате визуализациите за известия, да изключите звука, светлината или вибрациите и да промените звука и тона на звънене. За съжаление, Messenger не ви позволява да персонализирате отделни разговори, а само да изключвате известията. Докоснете иконата „Info“ в горния десен ъгъл на чата и изберете „Notifications“, за да направите това. 5. Общи настройки в iOS Отидете в Settings > Notifications и можете да преминете през всички приложения на телефона, които изпращат известия. Изберете едно и ще имате различни опции за конфигуриране. Изключете опцията „Allow Notifications“, за да блокирате всички известия. Ако това е прекалено крайно действие за вас, можете да изберете „None“ за опцията „Sound“. Тази страница също така ви позволява да скривате известия от приложения, в случай че се притеснявате за личната си информация. 6. WhatsApp за iOS Отворете WhatsApp и докоснете „Settings. Изберете „Notifications“ за достъп до съответното меню. Можете да изберете да деактивирате известията за съобщения или групови разговори и да променяте звука за всяко от тях. Деактивирайте „Show Preview“ ако не искате текстът на съобщението да се показва в известията. Докоснете „In-App Notifications“, за да получите достъп до още няколко опции. 7. Telegram за iOS В Telegram, докоснете „Settings“ и изберете „Notifications and sounds“. Ще получите достъп до набор от опции. За индивидуални и групови разговори можете да изберете дали да се показва преглед на съобщенията. Използвайте „Sound“, за да изберете нов тон за известията. Отворете „Exceptions“ и ще видите всички разговори, на които сте задали специални опции за известяване. За да създадете ново изключение, отворете разговор, след което докоснете името му и изберете „Info“. На тази страница кликнете върху „Edit“ и можете да изберете нов звук, както и да деактивирате известията. 8. Facebook Messenger за iOS Докоснете снимката на потребителския си профил в горния десен ъгъл и изберете „Notifications“, за да получите достъп до настройките. Тук можете да изберете опциите „Do Not Disturb“ и „Show Previews“. Изберете „Notifications“ в Messenger, за да превключвате отделните настройки. Вижте как да променим настройките за нотификациите в Android