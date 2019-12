Възможнстта да препращаме входящи имейли е много полезна, тъй като премахва нуждата да копираме и поставяме текста на съобщенията. Ако използвате този метод за пращане на много имейли можете лесно да се объркате от тяхната последователност. Google са обърнали специално внимание на този проблем и работят над интересна функционалност, която се казва "Email As Attachments". Както името подсказва тази опция позволява да препратите имейл в Gmail като прикачен файл. Kомпанията потвърди в официална публикация в G Suites Updates блога, че новата функция вече е достъпна за част от потребителите. Google се надяват до няколко седмици всички регистрирани профили да имат достъп до "Email As Attachments". След като получите актуализацията ще можете лесно да препращате имейл като прикаччен файл. Целият процес е максимално опростен и изисква просто да плъзнете съобщението, което искате да изпратите в прозореца за нов имейл. Другият вариант е да изберете съобщения от входящата поща и да кликнете с десния бутон върху опцията "Forward As Attachment", съобщава SlashGear Прикачените имейли ще са достъпни под формата на ".emi" файлове. Google твърдят, че няма ограничение в съобщенията, които изпращате по този начин. Кликването върху имейл с този формат автоматично ще зареди съобщението в нов прозорец. Новата функция oбещава да спести ценно време в ежедневната ни комуникация в Gmail. Oще от Digital: 15 клавишни комбинации за Gmail, които ще ви спестят време