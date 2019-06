Ако използвате активно социалната мрежа вероятно сте забелязали как нотификациите в профила ви се появвяват с една червена точка. Тази система на уведолемия обхваща всички ключови категории на Facebook, сред които Groups, Watch и др. Доста потребители не са доволни и биха искали да могат да премахнат червените точки от нотификациите, които виждат. Така биха могли да се фокусират върху важните неща и да не отличат вниманието си от иконите с уведомления във Facebook. Добрата новина е, че компанията тества функция, която позволява спирането на нотификациите с червените точки в акаунтите. На този етап е достъпна за ограничен брой собственици на смартфони с Android и iOS. За да се възползвате е необходимо да отворите менюто с настройки и да изберете последователно " Settings & Privacy -> Settings -> Notifications -> Notification Dots.". След това ще видите опцията "“Choose which shortcuts will show you notifications dots”" Разполагате с четири различни възможности: “Videos On Watch”, “Profile”, “Groups”, “Menu”, съобщава TechCrunch. Компанията вече ще показва и нов раздел с името "Notification Dots", от който да персонализирате настройките. За да видите всички неща, които имат разрешение да ви показват уведомления отворете " Settings & Privacy -> Settings -> Notifications -> Notification Settings -> Mobile". Предвидени са възможности да спрете всяко едно от тях, както и да блокирате звука. Още от Digital: Пет ефективни начина да решите проблема с Facebook уведомленията на Android