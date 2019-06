Ако видите съобщението за грешка „Google Play Service has stopped” не се притеснявайте. От Make Use Of знаят кои са най-бързите и надеждни начини да решите проблема. Имайте предвид, че съветите в това ръководство са неприложими, ако сте модифицирали Android с персонализиран ROM. 1. Рестартирайте устройството Изключването и повторното включване на устройството ви може да поправи повечето проблеми с Play Store. За да рестартирате Android устройството си трябва да направите следното: - Задръжте „Power“ бутона, докато се появи менюто за изключване. - Изберете иконата за изключване. - След като устройството се изключи напълно, стартирайте го отново, като задържите „Power“ бутона. - Отворете Play Store и проверете дали проблемът ви е отстранен. 2. Актуализирайте Play Store и Google Services Понякога остаряла версия на Google Play или на Google Service Framework може да доведе до проблем. Ето защо трябва да проверите за наличието на актуализации. - Стартирайте Google Play Store. - Натиснете бутона „Меню“, намиращ се в горния ляв ъгъл на менюто „Play Store“. - Докоснете „My apps & games“ и ще видите списък с чакащи актуализации. Намерете и изтеглете най-новата версия на Google Services Framework, ако има такава. - Отворете отново лявото меню и натиснете „Settings“. Превъртете до края на тази страница и докоснете версията на Play Store, за да проверите за актуализации на приложението Google Play. - Рестартирайте устройството и след това отново стартирайте Play Store. 3. Преминете към Wi-Fi Съобщението „Unfortunately, the Play Store has stopped working” може да се появи когато интернет връзката ви е лоша. Ако понастоящем сте онлайн чрез Wi-Fi, преминете към мобилната си мрежа или опитайте друга безжична мрежа. Ако използвате мобилни данни, опитайте да преминете към Wi-Fi мрежа и вижте дали това ще реши проблема. 4. Променете часа и датата Може да имате проблем с Google Play Services, ако настройките за часа и датата са неверни. Коригирането им е доста лесно: - Стартирайте „Settings“ и изберете „System“. - От менюто изберете „Date & time“. - Маркирайте Automatic date & time ако все още не е активирана опцията. Уверете се, че вашето устройство показва точното време. - Ако все още имате проблеми, можете да опитате да зададете ръчно времето, като изключите автоматичната функция и докоснете „Set time“. - Рестартирайте устройството и след това опитайте отново да отворите Play Store. 5. Изчистете данните и кеша - Отидете до Settings -> Apps & notifications -> See all X apps -> и намерете „Google Play Store“. - На страницата на приложението изберете „Storage“ и после „Clear storage“ или „Clear data“. - Повторете този процес за Google Play Services. Може да се наложи да натиснете бутона „Меню“ и да изберете „Show system“. - Рестартирайте телефона си. 6. Връщане към по-стара версия на Google Play Store Проблемът ви може да се реши, ако възстановите Google Play Store до версията, с която сте получили телефона си. Това е лесно. - Отворете „Settings“ и изберете „Apps & notifications“. - Докоснете „See all X apps“ и потърсете приложението Google Play Store в списъка. - Изберете „Disable“ от следващото меню. Деактивирането на системните приложения не ги деинсталира, а по-скоро ги замества с първоначалната версия на телефона ви. - Рестартирайте устройството си. 7. Изтрийте Google акаунта си Понякога Android устройството не може да добави правилно потребителските профили. Ако това е проблемът, премахването и повторното добавяне на профила ви може да разреши проблемите в Google Play Store. - Отидете в Settings. - Изберете Accounts. - Докоснете Google профила, който искате да премахнете, и изберете „Remove account“. Уверете се, че сте архивирали всичко, което е синхронизирано с този профил, за да не го загубите. - Повторно добавете този Google профил и вижте дали Play Store отново работи. 8. Върнете фабричните настройки на телефона си Това означава да върнете устройството си към първоначалното му състояние. За съжаление това ще доведе до загуба на всичките данни в телефона ви, включително приложения, снимки, съобщения и др. Ако изберете тази опция, първо трябва да направите резервно копие на Android телефона си. За да нулирате устройството си, включете го в източник на захранване и след това изпълнете следните действия: - Отидете в „Settings“. - Докоснете System > Advanced > Reset options. - Изберете „Erase all data“ (factory reset). - Изберете „Erase everything“ от следващото меню. Вижте как да изтегляме приложения, които вече ги няма в Google Play или в App Store