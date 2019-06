Подобно на версията на операционната система Android за смартфони, Android TV е платформа, която може да се персонализира. Една от областите, където опциите за персонализиране са най-много е на основния начален екран. Има няколко настройки, с които можете да експериментирате. Те включват различни начини за показване на вашите приложения, препоръчителни списъци със съдържание, лаунчери от трети страни и други. Ето как да персонализирате началния екран на Android TV, според Make Use Of. 1. Изберете любимите си приложения Може да се наложи да инсталирате някои приложения, които не използвате всеки ден. Няма смисъл да оставяте такива приложения да затрупват началния екран на Android TV. За щастие, има начин да персонализирате любимите си приложения. Любими са тези, които се появяват в най-горния ред на началния екран. За да изберете любимите си приложения, превъртете дясната страна на реда „Apps“, изберете иконата „Plus“, след това изберете приложението, което искате да добавите. Можете да получите достъп до приложенията, които не са любими, като използвате иконата Apps в левия край на реда. 2. Препоръчително съдържание от специфични приложения Когато превъртите надолу началния екран на Android TV, ще видите някои от инсталираните от вас приложения, както и препоръчителното съдържание в тези приложения. Някои приложения ви позволяват дори да показвате няколко препоръчителни канала от същото приложение. Например, ако сте потребител на Plex, можете да преглеждате препоръки за новини и препоръки за видео в отделни редове. По подобен начин YouTube предлага редове за Recommended, Subscriptions и Trending. За да изберете кои приложения и канали да показват препоръчаното съдържание на началния екран, превъртете до края на екрана и изберете Customize Channels или отидете до Settings > Preferences > Home Screen > Channels > Customize Channels. 3. Персонализирайте Play Next канала Директно под реда „Favorites“ на началния екран се намира „Play Next“ канала. Той извежда съдържанието от всичките ви приложения, за да предложи следващото видео, което да гледате. Например, ще гледате следващия епизод на телевизионния сериал, който гледате или продължението на филм, който току-що сте гледали. Можете да изберете кои приложения да изпращат съдържание към канала „Play Next“. За да направите това, превъртете до долната част на началния екран, изберете „Customize Channels“, след това натиснете „Customize your Play Next channel“. 4. Създайте преки пътища на началния екран за Sideloaded приложения Едно от най-големите разочарования с операционната система Android TV е как sideloaded приложенията не се появяват автоматично в списъка на всичките ви приложения. Това означава, че не можете да ги добавите към любимите си или дори да ги стартирате лесно. Има няколко начина да управлявате sideloaded приложения на Android TV, но ако искате да създадете преки пътища за sideloaded приложения, така че те да действат като обикновени приложения на вашето устройство, трябва да инсталирате Tv App Repo. Приложението е напълно безплатно за изтегляне и използване. 5. Активиране / деактивиране на визуализации на видео и аудио Не всички приложения поддържат тази функция, но някои приложения за Android TV ви позволяват да виждате аудио и видеопреглед на началния екран. Android TV ви позволява да персонализирате настройката така, че да съответства на личните ви предпочитания. За да изберете дали видео и аудио визуализациите да се възпроизвеждат автоматично, отворете Settings > Preferences > Home Screen > Channels и плъзнете плъзгача до „Enable video previews“ и „Enable audio previews“ ако е необходимо. 6. Пренареждане на приложения и игри Можете да пренаредите приложенията и игрите за Android TV във всички области на операционната система. Ако искате да пренаредите приложенията в основния си списък с приложения, има два начина: 1. Отидете в Settings > Preferences > Home Screen > Apps и изберете една от двете опции – „Reorder apps“ или „Reorder games“. Ще видите всичките си приложения разположени в мрежа. За да преместите приложение, изберете миниатюрата му с помощта на дистанционното управление, след което използвайте D-pad на дистанционното управление, за да го преместите в предпочитаната от вас позиция. Когато приключите, натиснете бутона „Back“ на дистанционното. 2. Изберете иконата Apps в лявата страна на реда „Favorites“, след което натиснете дълго време върху иконата на приложението с бутона „Select“ на дистанционното. Ще се покаже контекстното меню. Изберете „Move“ и плъзнете приложението до предпочитаното от вас място. Подходът за продължително натискане ви позволява също да пренареждате приложенията в реда „Favorites“. Изберете желаното приложение, натиснете дълго бутона „Select“ и изберете „Move“. 7. Пренаредете каналите на началния екран Вече обсъдихме как да добавяте канали с препоръчително съдържание от конкретни приложения. Можете да регулирате последователността, в която се появяват на началния екран на Android TV. За да промените позицията на канала, превъртете надолу, докато намерите канала, който искате да преместите, след това маркирайте иконата на приложението в лявата част на екрана и натиснете веднъж Left на дистанционното. Ще се появи нова икона със стрелки нагоре и надолу. Натиснете съответния бутон на дистанционното управление, за да преместите канала в желаната от вас посока. 8. Използвайте алтернативен лаунчер И накрая, не забравяйте, че можете да инсталирате изцяло нов лаунчер за Android TV. Той напълно ще промени начина, по който изглежда началния ви екран, като добави или премахне много функции.