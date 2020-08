Ако използвате Android телефон, то най-вероятно получавате имейлите си в Gmail, сортирате снимките си в Google Photos, пишете списъците си със задачи в Keep и попълвате таблици в Sheets. Благодарение на модерните интелигентни приложения на Android, вашият телефон гарантира, че голяма част от данните в Google профила ви се архивират автоматично. Но с такава широка гама от устройства, работещи с различни версии на Android и възможността за достъп до тези данни в други операционни системи, има стъпки, които можете и трябва да предприемете, за да гарантирате, че всичките ви данни в Google са архивирани. Ето кои са тези стъпки според Android Police. Помислете от колко място ще се нуждаете При регистрирането на Google акаунт, получавате безплатно 15GB пространство за съхранение на сървърите на компанията. За да архивирате и съхранявате всичките си данни в Google, обаче може да се наложи да платите за повече място. Така, че преценете дали тези 15 GB са достатъчни за вас. Google се опитва да опрости използването на облачната си услуга, като я нарече Google One. Google One предлага месечни и годишни опции за плащане за повече място за съхранение в облака. Започвайки от $1,99 на месец за 100 GB и стигайки до $299,99 на месец за 30 TB, компанията се е постарала да има подходящи планове за всички. Как да архивирате Google акаунта си на Android устройство Вашият Android телефон вероятно е вашият основен портал за всичките ви данни в Google, така че това е най-доброто място за стартиране. Съвременните Android телефони ще архивират данните ви автоматично, но ето как да проверите дали това е така. На телефона си отидете до Settings -> Google -> Backup. Трябва да видите опцията „Back up to Google Drive“, която трябва по подразбиране да е активирана. По-долу е посочен вашия Google акаунт, името на вашето устройство с часа и датата на последното пълно архивиране. В зависимост от телефона си, можете да стигнете до тази страница и като отидете в Settings -> System -> Backup. Тази страница с настройки е прозорец, в който е посочен кога за последен път сте архивирали този конкретен телефон в Google Drive, също така посочва и последното архивиране на снимките ви с Google Photos. Тези архиви обикновено се правят автоматично във фонов режим, особено ако използвате основно едно устройство постоянно. Но ако използвате няколко телефона, поне веднъж седмично си създайте навик да влизате в тези настройки и да докоснете „Back up now“, за да гарантирате, че най-новите данни в Google профила ви са архивирани. Тези архиви са полезни в случай, че загубите устройството си или решите да го замените с ново. Изтеглете данните от Google профила си с помощта на Google Takeout Има и друг начин да се уверите, че всичките ви данни в Google профила ви са архивирани. Google има една по-малко известна услуга, наречена Google Takeout, която ви позволява да експортирате пълно копие на своя Google акаунт и да го запишете на физически носител, а не в облака. Разумно е да използвате Google Takeout като допълнение към архивирането на данните ви в облака, а не като алтернатива. Посетете страницата на Google Takeout на компютъра си от браузъра Chrome. Уверете се, че сте влезли в правилния Google акаунт и страницата ще ви позволи да изберете какви данни искате да включите. Препоръчваме да запазите всичко избрано. След това кликнете върху „Next Step“, за да изберете типа файл, честотата и дестинацията. Можете да изберете дали да си изпратите линк по имейл за изтегляне на информацията или да я добавите към Drive, Dropbox, OneDrive или Box. Най-добре е да изберете „download link via email“, тъй като ще можете да кликнете върху линка, изпратен до вас, и след това да запазите цялата информация на вашия компютър или външен хард диск. Ако изберете „Add to Drive“ ще запишете данните обратно в Google акаунта си в Drive, заемайки голяма част от облачното ви пространство за съхранение. Можете също така да изберете дали да експортирате веднъж или да експортирате на всеки 2 месеца през следващата 1 година. След това изберете типа на файла (препоръчваме да изберете сравнително универсалния формат .zip) и максималния размер на файла. Ако вашият файл е по-голям от избрания от вас размер на файла, процесът на експортиране автоматично ще раздели вашите данни в няколко файла. След като изберете предпочитанията си, на Android устройството си трябва да получите известие, гласящо „Archive of Google data requested“. Този процес може да отнеме „часове или дни“, тъй като зависи от това колко голям е Google акаунта ви. Но си струва да положите усилия, тъй като Google Takeout е най-изчерпателният начин за цялостно архивиране на всичките ви данни в Google. Вижте най-добрият софтуер за компресиране на файлове