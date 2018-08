Днес, за да сърфираме в мрежата не се налага да сме закотвени пред бюрото у дома си. Благодарение на мобилните устройства, вече имаме достъп до интернет дори когато сме в движение, но сърфирането в интернет на мобилни устройства все още е неефективно. Два са основните фактора, които са причина за това: дизайна на браузъра и навиците ни за сърфиране. Много потребители не използват мобилните браузъри по най-ефективния начин. Те губят време, като отделят повече внимание на менютата и малките бутони, но забравят един малък трик – жестовете. От Make Use Of препоръчват тези Android браузъри с мощна поддръжка на жестов контрол. 1. Google Chrome Google Chrome е стандартният мобилен уеб браузър на Android, който позволява използването на много удобни трикове. Вероятно, за да видите отворените си табове, всеки път натискате квадратчето с броя на табовете в горния десен ъгъл. Но има и друг начин: докоснете и издърпайте надолу адресната лента, за да получите достъп до табовете си. Ако имате няколко отворени таба, може бързо да преминавате през тях като приплъзвате пръста си хоризонтално през адресната лента. Продължете да приплъзвате, за да преминете през всичките си отворени табове. Менюто на Chrome, което се отваря като докоснете трите точки ви дава достъп до полезни функции. Можете да отворите нов раздел, да започнете инкогнито сесия, да споделите страницата, да промените настройките и още много други неща. Има обаче по-забавен достъп до това меню – трябва само да плъзнете пръста си от горния десен ъгъл на екрана надолу до опцията от менюто, която искате да изберете. Искате дадена уеб страница да се презареди? Вместо да докоснете бутона за презареждане от менюто което се отваря от иконата с три точки, издърпайте страницата с пръст и я освободете, когато видите кръговия символ за презареждане. 2. Opera Touch Opera Touch е сравнително нов мобилен уеб браузър. Когато го отворите за първи път, приложението ще ви води през серия от мини-уроци, в които подробно ще се опишат всички основни функции. Браузърът Opera Touch е предназначен за сърфиране в мрежата с една ръка, така че по подразбиране той има пълна поддръжка на жестове. Бутонът „Fast Action“ е постоянно на ваше разположение на основния екран на браузъра. Когато натиснете бутона продължително и го плъзнете нагоре, съдържанието му се разширява. Той показва различни менюта, в зависимост от това къде се намирате в приложението. Ако сте на началния екран, ще виждате три бутона отляво надясно – QR код, търсене и гласово търсене. За да започнете да търсите трябва да наберете желания текст, да сканирате QR кода или да използвате функцията за гласово търсене. Ако сте отворили страница, ще виждате две менюта – менюто „Tab“ и менюто „Button“. Менюто „Tab“ се състои от три таба, наскоро отворени и пряк път към изгледа с табовете. Менюто „Button“ се състои от 5 бутона: „Reload“, „Close“, „Search“, „New tab“ и „Send to My Flow“. Последната опция отваря таба директно на десктопа. 3. Smooz Browser Smooz Browser е богат на функции мобилен браузър, който ви помага бързо да се придвижвате и управлявате табовете си с жестове. Началният екран има три основни елемента: Лента за стандартно търсене, лента за бързо търсене на често използвани сайтове, като можете да добавите още сайтове и лента с бутони за търсене, отметки и менюта с допълнителни опции. Въведете заявката си в лентата за търсене и ще видите линк, който се отваря в нов таб непосредствено до резултатите от търсенето. След това трябва само да прекарате пръст наляво или надясно, за да прегледате страниците. За да затворите таб, не трябва да търсите малък бутон „X“. Прокарайте пръст нагоре от иконата за търсене и табът ще се затвори. Smooz ви позволява също така да настроите допълнителни жестови функции. Докоснете More > Settings. Под опцията „Gestures“ активирайте „Use gesture navigations“. Има четири навигационни бутона, за всеки от които можете да зададете определена настройка. 4. Dolphin Browser Dolphin Browser разполага с чист и минималистичен интерфейс и има фантастична поддръжка на жестове. За да създадете нов жест, докоснете иконата на сивия делфин в долната част на екрана. Изберете иконата за настройки и отидете на „Gesture and sonar“. На тази страница ще видите жестове за някои уебсайтове, но можете да зададете и жест за любимия си сайт. Въведете URL адреса, натиснете бутона „Add +“, нарисувайте жеста и натиснете „Done“. 5. Cake Browser Cake Browser съчетава по уникален начин търсенето с жестовия контрол. Когато въвеждате заявка за търсене, вместо да се отваря обичайния списък с резултатите от търсенето ви, автоматично се отварят първите три резултата. След това, чрез плъзгане надясно, ще се отворят следващите страници. Можете да изберете различен тип медии за показване на резултатите, включително изображения, видеоклипове или новинарски сайтове. За да направите това, докоснете иконата за търсене и изберете иконата за изображения, видео или новини. Можете също така да изберете и пренаредите любимите си търсачки. За целта отворете Settings, докоснете търсене на видеоклипове и подредете видео сайтовете, както предпочитате. Тези опции са YouTube, Vimeo, Dailymotion и Big Video. Можете също да деактивирате конкретен видео сайт. Вижте 4 браузъра, които гарантират пълна анонимност в Интернет