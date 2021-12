Забавлението от мобилните устройства може да бъде свързано с любимите парчета, когато сме в движение, дългите гейминг сесии или гледането на мултимедия. Социалните мрежи донякъде обединяват тези елементи и това е само една от причините за тяхната популярност в ежедневието ни. TikTok е бранд, който има световно влияние и се превръща в заплаха за рекламните приходи на по-големи компании като Facebook и Google. Внушителното присъствие на приложението сред младата аудитория се разгърна в мащабна маркетингова и социална платформа в глобален мащаб. Благодарение на The New York Times разбираме за първи път детайли за начина, по който работи уникалния алгоритъм на TikTok. Приложението използва тайна формула, с която категоризира клиповете и избира какво вижда всеки профил. Секретният документ е озаглавен "TikTok Аlgo 100" и разкрива четири основни цели на алгоритъма: "User Value", "Long-Term User Value", "Creator Value" и "Platform Value." Официалният говорител на TikTok, Хилари Макуейд потвърди автентичността на изтеклият документ, информира AndroidHeadlines. Невероятният успех на приложението се дължи на формула, която ни кара да бъдем по-активни и да прекарваме повече време в своите профили. Системата за препоръчване използва много фактори, сред които харесвания, коментари, Live Captions, звуци и хаштагове, за да показвa съдържание от "подходящите" автори. Преследването на основната цел да разработчиците от ByteDance да добавят ежедневно активни потребители е свързана с два основни индикатора във видео фийда. Това са времето прекарано в гледане на съответния клип и дали съответния профил се връща да гледна обратно същото видео. Специално уравнение се използва за изчисляване на рейтинга на видео клипове, но цялостната логика е насочена към увеличаване на времето прекарано от всеки потребител в TikTok. Aлгоритмите на приложението могат да анализират историята на търсенията, за да ви показват по-релеватнтни и интересни клипове, за да останете по-дълго в своя акаунт. Отделна секция в документа е посветена на възможностите за монетизиране на съдържанието и активността на най-популярните автори в TikTok. Oще от Digital: 3 хитрости, които ще направят TikTok профила ви популярен (видео)