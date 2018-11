Бисквитките са неизменна част от модерните уеб браузъри и както всеки друг техен елемент имат своите положителни и негативни страни. От една страна повдигат въпроси за сигурността ни, тъй като следят активността ви в интернет, но от друга са полезни за удостоверяване на самоличността, персонализиране на уеб сайтове и автоматично въвеждане на пароли. Добрата новина е, че имаме пълен контрол над тази функция и можем да изтрием лесно бисквитките. Имайте предвид, че след като го направите ще бъдат премахнати всичките ви предпочитания в сайтовете, които отваряте в интернет. Eто какви стъпки да следвате, за да изтриете бисквитките от Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge и Apple Safari, според MakeUseOf: Google Chrome 1. Изберете Мore иконата в горния десен ъгъл. 2. Отворете последователно " Settings > Advanced > Clear Browsing Data". 3.Поставете отметка на раздела "Cookies and other site data". 4. Кликнете върху "Clear Data". Mozilla Firefox 1. След като отворите Firefox натиснете "Menu" бутона с трите хоризонтални линии. 2 От менюто изберете "Options". 3. След това кликнете върху "Privacy and Security". 4. Кликнете върху линка "Manage Data". 5.Изберете "Remove All Shown". Microsoft Edge 1. Отворете браузъра и кликнете върху бутона "More". 2. Изберете "Settings > Clear Browsing Data > Choose what to clear". 3. Сложете отметка на "Cookies and saved website data". 4. Потвърдете с бутона "Clear". Apple Safari 1. Кликнете върху "Safari > Preferences". 2. Изберете "Privacy". 3. Отворете секцията "Manage Website Data". 4. Кликнете върху "Remove All". Oще от Digital: Десет начина, по които уеб сайтовете излага на риск личните ни данни