Изпитвате носталгия към ретро игрите? А знаете ли, че благодарение на колекцията Sega Forever може да играете някои класически Sega игри на вашия смартфон, без значение дали той работи с Android или с iOS? Проектът Sega Forever, който включва разнообразна колекция от най-популярните игри на компанията, стартира през 2017г. Всички игри поддържат реклами, но може да се отървете от тях ако платите $2. Ето кои са най-добрите Sega игри, които може да играете на смартфона си, според Make Use Of. Streets of Rage Classic Тази игра може да я играете с приятели. Вие сте един от тримата полицаи които въдворяват ред по улиците на града. Целта е да хванете престъпника г-н X. Всеки герой има свои собствени движения и умения. Sonic the Hedgehog Безспорен лидер сред Sega игрите. Sonic the Hedgehog съществува от 1991 година, а сега магията на играта е достъпна и на Android и iOS устройства. Целта е проста: състезание в седем зони, събиране на пръстени и побеждаване на враговете с крайната цел да се победи д-р Егман и да се спаси света. Sonic the Hedgehog Classic не е единствената Sonic игра, която се предлага под банера Sega Forever. Погледнете и Sonic CD Classic и Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Golden Axe Classic Golden Axe е игра от 1989 година. Това е една от най-значимите аркадни игри от 80-те години на миналия век и е разработена от дизайнера Makoto Uchida, който е работил и върху Altered Beast. Golden Axe предлага най-голямо удоволствие в мултиплейър режим. Kid Chameleon Classic Kid Chameleon е игра от 1992 година, която включва над 100 етапа, със скрити зони за опознаване. Героят ви може да се преобразява в различни неща и така получава фантастични сили, които ви помагат в играта. Целта на Кид Хамелеон е да победи злодея. Crazy Taxi Classic Crazy Taxi (1999 г.) е една от най-успешните игри с коли. Подобно на оригиналната Dreamcast версия, приложението включва аркаден и оригинален режим и музика от The Offspring и Bad Religion. Може да използвате Bluetooth контролери. Comix Zone Classic Вие сте Скит Търнър, художник, хванат в света на комиксите, които той сам е създал, гонен от злодеите, които сам е измислил. Целта е да събирате атрибутите и да ги използвате, за да победите враговете и да решите предизвикателствата. Super Monkey Ball Маймунка в стъклена топка, която трябва да търкаляте през лабиринти и да събирате банани преди да изтече времето. Ако не друго, то Super Monkey Ball е забавна игра. Тази преиздадена версия ви позволява да играете като една от четирите очарователни маймуни: AiAi, MeeMee, Baby и GonGon. The Revenge of Shinobi Classic Това заглавие от 1989 година се счита от много фенове на поредицата за най-доброто. Нео Зейд е убил вашия учител и е хванал годеницата ви. И така, сега, като Джо Мусаши, трябва да му отмъстите за престъпленията. Вижте най-добрите игри за сартфони, с които може да тествате ума си