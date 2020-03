NVIDIA са водещо име в сферата на игрите, които вече представиха геймърската услуга GeForce Now. Всъщност това е платформа, която обещава да ви предложи разнообразен каталог от заглавия, които да стриймвате на своите устройства. Предвидена е и опция да свържете своите акаунти в Stream, Epic или Battle. Можете да изпробвате услугата за игри безплатно, като премиум абонамента ще ви струва €5.40 месечно. Компанията, обаче е изправена пред сериозен и неочакван проблем. Нови данни на TechRadar разкриват, че NVIDIA GeForce Now вече няма да предлага популярните игри разработени на 2K Games. Със сигурност това е неприятна новина за геймърите, които няма да има как да стриймват заглавия като Borderlands, Civilization, BioShock и XCOM. На този етап не е известна конкретната причина за това решение, но от NVIDIA твърдят, че са били подканени от съответния издател да извадят популярните им заглавия от каталога на NVIDIA GeForce Now. Все пак компанията допълни, че вече са установили контакт с 2K Games, за да нормализират ситуацията. Неприятното за NVIDIA e, че през последните седмици още два големи разработчика на игри направиха същото и това са Activision и Bethesda. Все пак всяка седмица се добавят нови игри към каталога на GeForce NOW. Очакванията са след като изтече пробния период за потребителите големите разработчици да променят решението си и да върнат своите игри в услугата. Oще от Digital: Имат ли бъдеще стрийминг услугите в сферата на гейминга