Обичате анимационните филми? Те са ставали безброй пъти причина да се смеете и забавлявате по телевизията и онлайн, но не знаете че може да откриете и игри за тях? Може да не го знаете, но любимите ви анимации са превърнати в едни от най-добрите и най-забавните мобилни игри на пазара. Благодарение на Make Use Of може да научим повече за тези 6 безплатни игри с любими анимационни герои. 1. South Park: Phone Destroyer (Android, iOS) Геймплеят е фокусиран около събирането на карти и битки с други играчи в реално време. Може да създавате отбори с любимите си герои и след това да премерите сили с опоненти на бойното поле. Играта може да се изтегли безплатно, но предлага възможности за закупуване на допълнително съдържание. 2. Pocket Mortys (Android, iOS) Pocket Mortys е друга впечатляваща мобилна игра. Ако сте играли преди Покемон, трябва да сте запознати с формата на битката. Вие ще пътувате през приказния свят и ще събирате чудовища, които след това ще използвате за да се борите с чудовищата на други колекционери. Играта се отличава с уникално чувство за хумор и сюжет, познат на всички фенове на сериала за Рик и Морти. 3. Champions and Challengers (Android, iOS) В Champions & Challengers се подгответе за легендарни битки с героите от анимационния филм „Време за приключения" – Фин, Джейк, принцеса Сладкодъвка и много други. Важно е да разработите печеливша стратегия за да смажете противниците си. 4. Animation Throwdown (Android, iOS) В тази игра ще откриете стотици любими герои и моменти от любими ваши анимационни филми. Играта е базирана на карти и осигурява изненадващо ясен геймплей. Ако сте запознати с Yu-Gi-Oh! франчайзинга за търговия с карти, всичко ще ви изглежда познато. Целта е да съберете карти и бойци от различни области и нива. Колкото по-рядка е картата, толкова по-голям е ударът ѝ. 5. Futurama: Worlds of Tomorrow (Android, iOS) Помните ли анимационния сериал Futurama? Ако сте му фен тази игра ще ви допадне, защото играете с всичките си любими герои, изграждате свой собствен Ню Йорк, борите се срещу чуждоземни видове и изследвате непознати планети с мисия да спасите вселената! 6. What's Up, Snoopy? Вярвате или не, но имаше време, когато анимациите се правеха само за децата. What's Up, Snoopy? е идеален пример за този период. Сега можете да играете с емблематичните герои от бандата на Чарли Браун. Дори ако игрите не ви заинтригуват, саундтрака със сигурност ще успее.