Прехвърлянето на вашите данни от един телефон на друг, днес е много по-просто, отколкото беше преди. Често най-големият риск е дублиране на данни, а не от загуба на данни. Можете да прехвърляте всякакви данни от Android на iPhone, включително контакти, снимки и приложения. Възможно е също да копирате различни други видове данни – от видеоклипове и документи до акаунти на имейли. Има обаче много важна стъпка, която трябва да направите, преди да прехвърлите данните си от Android на iPhone. Отделете време, за да проверите дали данните, които прехвърляте - включително това, което е на вашата microSD карта, ако имате такава, ще се поберат на вашия нов iPhone. Вътрешната памет на iPhone не може да се разширява! Прехвърлянето на контактите ви от Android към iPhone няма да е проблем за вас, ако следвате съветите на makeuseof. Как да прехвърляте контакти от Android към iPhone с Move to iOS? Този метод не е подходящ за телефони работещи с по-старите версии на Android, т.е. по-стари от Android 4.4. При старите версии на платформата на Google ще трябва да прехвърлите контактите си ръчно. Инсталирайте приложението и се уверете, че Android устройството ви и iPhone са включени за зареждане и имат активиран Wi-Fi. След това изпълнете следните стъпки: 1. Стартирайте новия си iPhone, за да стартирате процеса на настройка. 2. Изберете Apps & Data > Move Data from Android. 3. Въведете показания код в приложението Move to iOS на Android. 4. Изберете какво искате да копирате на вашия iPhone. 5. Докоснете „Next“. 6. След като процесът на копиране приключи на iOS, докоснете Done on Android. 7. На вашия iPhone, докоснете Continue и завършете настройката. С помощта на това приложение можете да копирате различни видове данни. Apple заявява, че заедно с контактите, приложението Move to iOS ви позволява също да прехвърляте: история на съобщенията, уеб отметки, имейл акаунти, календари. Move to iOS не може да премества всички данни автоматично. Музика, книги, PDF файлове и други видове файлове трябва да се прехвърлят ръчно. Как да прехвърлите контактите си с помощта на SIM карта? Въпреки че е възможно да съхранявате контактите си на вашата SIM карта, в наши дни това рядко се случва. Голяма част от контактите ви може да не са на SIM картата и ще имате проблеми, ако новият ви телефон използва SIM карта с размер, различен от стария ви телефон. Ако обаче просто искате да преместите няколко ключови контакта, този метод може да ви е от полза. Ако нямате нищо против решението „Направи си сам“, можете да промените размера на SIM картата, за да се побере на другия телефон (но на ваш риск). В Android, отворете приложението Contacts, после изберете Settings. Тук изберете Export -> Export to SIM card. Докоснете „OK“, за да продължите и изберете контактите, които искате да архивирате на SIM картата. За да спестите време, можете да разширите менюто горе вдясно и да изберете Mark all. Не забравяйте обаче, че вашата SIM карта може да няма капацитет за всички контакти. След като изберете всички необходими контакти, кликнете Export -> Add contacts. Следващата стъпка е да изключите телефона си, да премахнете SIM картата и да я поставите във вашия iPhone. Отидете до Settings > Contacts > Import SIM Contacts. Изберете акаунт, за да ги импортирате (iCloud или Gmail), след което изчакайте, докато процеса приключи. Как да прехвърлите контакти в iPhone чрез споделяне на VCF файл? На вашия Android телефон, използвайте функцията Export в приложението Contacts. Изберете опцията to SD card or internal storage (.vcf file). Това е форматът vCard, който можете да изпращате на вашето iOS устройство като прикачен файл по имейл, чрез облачна услуга или други подобни средства. Вижте как да намерите вашите Google контакти в Gmail