Blue Origin е името на компания, която е собственост на създателя на Amazon и си е поставила за цел да революционизира космическото пътуване. Амбицизоните им планове все още изостават от разработките на SpaceX, но въпреки това продължават да са обект на внушителни инвестиции. От Blue Origin вече проведоха 15 успешни теста на възобновяемите ракети New Shepard и са готови за следващата логична фаза. Компанията планира да изпрати първите хора на борда на New Shepard, което ще се случи преди края на лятото. Джеф Безос официално потвърди и конкретната дата, а именно 20 юли. Любопитна подробност е, че шефът на Blue Origin възнамерява също да бъде борда и така да се превърне в първия човек, който е транспортиран от собствена ракета в Космоса. По време на мисията Джеф Безос няма да бъде сам, тъй като ще бъде придружен от своя по-малък брат, както и от най-добрия си приятел, Марк, който работи като пожарникар-доброволец, съобщава APNews. Датата 20 юли не е избрана случайно, тъй като се навършват 52 години от стъпването на Луната на Нийл Армстронг и Бъз Олдрин. Екипажът трябва да включва общо шест души, но засега не са известни имената на останалите трима пътници. Целият полет ще бъде с продължителност около десет минути. Капсулата ще бъде изстреляна от Западен Тексас и ще се издигне на височина около 105 километра, достигайки до ръба на Космоса. След това ще се върне обратно на Земята без да се налага да излиза в орбитата на нашата планета. Джеф Безос сподели, че е доста ентусиазиран, като още от малко дете си е мечтаел да пътува в Космоса. Шефът на Amazon ще се оттегли от поста на CEO на търговския гигант около 15 дни преди планирания полет. Името New Shepherd е вдъхновено от личността на Алън Шепърд - първият американец в Космоса. Капсулата Blue Origin предлага просторен интериор с широк прозорец, разкриваща невероятна гледка за всеки пътник. Oще от Digital: Шефът на Amazon иска да премести бизнеса на всички компании в Космоса, за да спаси Земята