Samsung вече експериментират с разработването на софтуер за умни телевизори, който можем да управляваме директно с мозъчните си вълни. Самият проект се казва Project Pantis и целта да ни предостави изцяло различен начин да управляваме устройствата. Не бива да забравяме, че подобна концепция би улеснила значително хората с различни здравословни проблеми, които не им позволяват да контролират по-нормален начин смарт телевизорите, информира CNet. Интерфейсът, над който се работи би позволил на потребителите да сменят канала или променят силата на звука единствено с импулсите от човешкия мозък. Този проект е стартирал преди три месеца от Samsung Swiss подразделението на корейския гигант, заедно с учени на Center of Neuroprosthetics of the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). На този етап се провеждат тестове със специални шапки, които имат 64 отделни сензора и следят постоянно мозъчните вълни. Това е само първата стъпка от дългосрочно партньорство между Samsung и специалистите на EPFL. Една от концепцията е да се позволи на хората със зрителни затруднения с движенията на очите си да могат да използват своите телевизори. Всикчко това засега са само иновативни проекти и ще е необходимо доста време да видим подобни технологии в ежедневието ни. В заключение щe oтбележим, че Samsung е отворена към идеята да си сътрудничи с разработчици и други компании за реалиирането на идеята.