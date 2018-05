Вероятно не сте се замисляли, но разширенията на файловете в компютъра имат важно значение, тъй като оказват кои програми да отварят различните формати. Ако не сте настроили правилно този компонент на операционната система може да изпитате неочаквани проблеми със зареждането на определени файлове. Добрата новина е, че Windows 10 предлага много лесен начин, с който да видите, управлявате и настроите документите ви да се отварят с желаните от вас приложения.За да го направите трябва да следвате няколко последователни стъпки. Ето и как да го направите, според МаkeUseOf: 1. Oтворете "Settings" панела от менюто или с клавишната комбинация Win + I. 2. Изберете раздела "Apps" и подменюто "Default Apps", което ще видите в лентата с инструменти в лявата страна. 3. След като го направите ще видите списък с всички приложения, които сте избрали по подразбиране за имейл, аудио, видео и др. 4. Можете да промените избора си като кликнете върху името на дадено приложение. 5. Пълният списък е достъпен от опцията "Choose default apps by file type". 6. За да изберете кои приложения да управляват различни URL протоколи изберете "Choose default apps by protocol". 7. Кликването върху "Set defaults by app" ще ви покаже всички файлови формати, които се поддържат от отделните приложения. 8. Изборът на бутона Reset ще възстанови първоначалните настройки на устройството ви. Ако решите да възстановите настройките по подразбиране имайте предвид, че Microsoft толерират много от собствените си приложения като Microsoft Edge. Гореизброените стъпки представляват най-бързия и лесен начин да управлявате кои програми да стартират различните файлове на компютъра ви. Разбира се винаги може да се логнете и да промените настройките, ако желаете и във всеки момент имате пълен контрол над целия този процес. Още от Digital: Пет неща, които трябва да направите преди да инсталирате Windows 10 Fall Creators Update