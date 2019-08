Windows 10 предлага една полезна функционалност с името "Game Bar", която позволява да запишете екрана на повечето приложения и игри. Това е полезно, особено за любителите на гейминга, тъй като има как лесно да споделите видеото в популярните онлайн платформи и социални мрежи. Aко използват "Game Bar" също така е възможно да записвате и гласа си, докато го правите и със самата картина. За да включите функцията на компютъра са необходими само няколко кликвания в менюто. Ето как да го направите, според BusinessInsider: 1. Отворете програмата, чиито екран искате запишете. 2. Уверете се, че добре сте фокусирали прозореца, за да се вижда съдържанието. 3. Използвайте клавишната комбинация между бутоните "Windows" + "G". 4. Ако видите прозорец, който ви пита дали искате да стартирате "Game Bar" сложете отметка до "Yes This Is A Game". 5. След това ще се зареди "Game Bar". 6. Aко желаете да говорите, докато записвате изберете малката "Microphone" икона. 7. Когато сте готови изберете бутона "Record", който е разположен в средата и представлява черна точка. 8. Изчакайте няколко секунди, за да се зареди програмата. 9. След като започне записа "Game Bar" лентата ще се позиционира в едната част на екрана. 10. Можете да включвате и изключвате звука на микрофона, докато записвате. 11. След като сте готови със записа кликнете върху бутона "Stop Recording". В долния десен ъгъл на екрана ще видите в коя папка се е запазил клипа. Обикновено това се случва във "Videos/Captures". Oбърнете внимание, че "Game Bar" страда от някои ограничения. Така например можете да запишете геймплея на игри и повечето приложения, но не и стандартния десктоп на Windows. Aко това е желанието ви ще се наложи да потърсите друга програма на разработчици от трети страни, за да го направите. Oще от Digital: Шест лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви