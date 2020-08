Соларните технологии стават все по-достъпни заради неоспоримите си предимства и са предпочитан алтернативен метод за генериране на енергия. Модерните технологии обещават още подобрения този сегмент като последния проект на специалисти, работещи за University of Wisconsin-Madison. Заедно със своите колеги учените създават по-ефективна и издръжлива "Solar Flow" клетка, която предлага по-добър начин за генериране и съхранение на енергия в едно устройство. Уникалният прототип е изграден от силиконови соларни клетки и непознати досега материали, които гарантират впечатляващата ефективност. Teстовете показват, че създадената от University of Wisconsin-Madison поставят нов рекорд за ефективност от 20%, което превъзхожда възможностите на масово произвежданите соларни клетки от силикон в индустрията. Новият прототип увеличава ефективността с допълнителни 40%, спрямо предходната генерация. Предходният рекордьор за най-ефективна "Solar Flow" слънчева клетка отново се дължи на Jin Lab, които сега успяха отново да подобрят това постижение, съобщава SlashGear. Необходими са години преди технологията да стане достъпна за потребителите. Новият вид соларни батерии крият огромен потенциал за надеждно производство и съхранение на електроенергия в осветителни тела, мобилни устройства и смартфони. Голямото им предимство е, че съчетават едновременно най-добрите характеристики на фотоволтаичните панели и "Flow батериите". Първият тип устройства са способни да конвертират слънчевата светлина в електричество, докато въпросните батерии използват резервоари с химикали, които реагират и могат да бъдат използвани за презареждане на слънчевите клетки. Съхранението на генерираната енергия е изключително важен фактор, тъй като Слънцето не грее постоянно. Преобладаващата част от домашните соларни системи използват оловни или литиево-йонни батерии за запазване на енергията. В същото време "Flow" батериите могат да бъдат много по-ефективни, но и по-евтини за производство. Предстоят тестове с нови материали създадени в лабораторни условия с надеждата да подобрят допълнително работата на соларните клетки. Настоящият проект на University of Wisconsin-Madison е чудесно доказателство за предимствата на "Solaf Flow" батериите. Още от Digital: Бъдещите преносими джаджи ще имат гъвкави соларни клетки