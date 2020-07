Създаването на нови материали, които могат да намерят разнообразно приложения в индустрията е дълъг и сложен процес. Откриването на по-добра техника в лабораторни условия не винаги означава, че дадена иновация може бързо да намери място в реални устройства. Учените от години търсят начини как да направят литиево-йонните батерии по-сигурни и издръжливи. Някои от тях опитват с добавянето на графен или аноди от непознати досега материали, за да постигнат подобен ефект. Екип на Texas A&M University също са привлечени от идеята и предлагат доста атрактивно решение. Разработеният от тях прототип на електрод с въглеродни нанотръби демонстрира оптимистични първоначални резултати. Предстоящата версия е не само по-безопасна, но и ще предложи възможност да я зареждаме много по-бързо от сегашните технологии. Новата архитектура, над която работят Texas A&M University има огромен потенциал да подобри начина, по който работят литиево-йонните батерии в мобилните джаджи, съобщава NewAtlas. Традиционно при зарежданети и разреждането литиевите йони във вътрешността се движат напред назад между катода и анода (обикновено се състои от смес, съдържаща графит и мед.) Учените отдавна разглеждат чистия литиев метал, като най-добрата алтернатива, тъй като се отличава с изключително висока енергийна плътност. Предимствата за потребителите са, че батериите биха се зареждали по-бързо и могат да осигурят десет пъти по-голям капацитет. Голям проблем, обаче са дендритите, които редуцират жизнения цикъл и може да накара батериите да избухнат в пламъци. Използването на въглеродни нанотръби предотвратява формирането на дендрити. Екипът на Texas A&M University разработват анод изграден от този материал и твърдят, че при правилната концентрация могат да сложат край на натрупването на дендрити на повърхността. Необходими са още тестове, но учените са все по-уверени, че въглеродните нанотръби и металните аноди от литий могат да подобрят значително живота и капацитета на батериите. Още от Digital: Real Graphene създадоха първата в света литиево-йонна батерия с графен