Агресивните опити на Xerox да принудят борда на директорите на НР да прокара сделката за придобиването на компанията е тема, която продължава да се дискутира в индустрията. Още в края на януари ви съобщихме, че Хerox номинираха 11 свои кандидати за членове на борда на директорите на HP Inc. Годишното събрание на акционерите по план трябва да се проведе на 23 април, но е очевидно силното желание на Xerox да използват вътрешно влияние, за да успеят да реализират своите планове. Дали това ще стане предстои да видим. Докато очакваме по-сериозно развитие около сделката разбираме за интересно решение на НР Inc. Компанията вече е гласувала увеличение в размер на 50% от предвиденото обезщетение, което ще получи главният изпълнителен директор, Енрике Лорес. Тази клауза ще бъде активирана, ако шефът на НР Inc. бъде уволнен от своя пост при евентуално финализиране на сделка за придобиването им от Xerox в следващите месеци, съобщавa Bloomberg. Формулата за изчисление на бонусовия пакет при освобождаване на Енрике Лорес е променена в началото на месеца. Съгласно актуализираните параметри шефът на НР Inc. трябва да бъде обезщетен със сума в размер на $7.2 млн. Припомняме ви, че според първоначалното споразумение сумата трябваше да бъде $4.9 млн., което е увеличение с почти 50%. Енрике Лорес също така ще получи двойна заплата и предвидения по договор бонус през първата си година начело на НР Inc, която изтича в края на 2020г. Още от Digital: Защо HP Inc. няма да приеме оферта за придобиване от Xerox